logo

BTC/USD

29288.80

ETH/USD

1903.98

LTC/USD

90.42

USD/UAH

37.72

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша В Польше конфисковали школу при посольстве России: без конфликта не обошлось
commentss НОВОСТИ Все новости

В Польше конфисковали школу при посольстве России: без конфликта не обошлось

Власти Варшавы конфисковали помещение средней школы при посольстве РФ в Польше

сегодня, 13:15
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

Представители власти польской столицы конфисковали здание средней школы на территории посольства РФ в Польше. Представители посольства сначала не хотели пустить чиновников на этот объект.

В Польше конфисковали школу при посольстве России: без конфликта не обошлось

В Польше вернули государству школу при посольстве РФ (фото из открытых источников)

Об этом сообщает TVP и Польское агентство прессы.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Еще после Второй мировой войны власти тогдашнего Советского союза национализировали здание, после его распада он перешел к русскому посольству. Всё время там была средняя школа для детей работников российского консульства.

Еще в 2010 году чиновники Варшавы разорвали договор и пытались вернуть помещение в государственную собственность. 29 апреля, по решению суда, россияне должны были покинуть здание, но, при этом, не пускали представителей польских властей на территорию.

"Нам пришлось применить силу, чтобы проникнуть на территорию, где расположены два здания. Сначала российская сторона отказалась открыть ворота и калитки. Пришлось вызвать слесаря, который с помощью инструментов открыл дверь", — сообщил заместитель мэра польской столицы Томаш Братек.

Позже представители консульства РФ отдали ключи представителям городских властей. При этом дом и дальше будут использовать для нужд образовательной отрасли.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Польше на границе с Россией станет больше пограничников и сотрудников спецслужб. Глава польского правительства Матеуш Муравецкий заявил, что в скором времени на границе с Калининградской областью увеличится количество сотрудников пограничной службы. Также планируется направить туда работников нескольких спецслужб, чтобы таким образом усилить безопасность в районе границы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!