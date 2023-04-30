В Польше конфисковали школу при посольстве России: без конфликта не обошлось

Представители власти польской столицы конфисковали здание средней школы на территории посольства РФ в Польше. Представители посольства сначала не хотели пустить чиновников на этот объект.

В Польше вернули государству школу при посольстве РФ (фото из открытых источников)

Об этом сообщает TVP и Польское агентство прессы.

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Еще после Второй мировой войны власти тогдашнего Советского союза национализировали здание, после его распада он перешел к русскому посольству. Всё время там была средняя школа для детей работников российского консульства.

Еще в 2010 году чиновники Варшавы разорвали договор и пытались вернуть помещение в государственную собственность. 29 апреля, по решению суда, россияне должны были покинуть здание, но, при этом, не пускали представителей польских властей на территорию.

"Нам пришлось применить силу, чтобы проникнуть на территорию, где расположены два здания. Сначала российская сторона отказалась открыть ворота и калитки. Пришлось вызвать слесаря, который с помощью инструментов открыл дверь", — сообщил заместитель мэра польской столицы Томаш Братек.

Позже представители консульства РФ отдали ключи представителям городских властей. При этом дом и дальше будут использовать для нужд образовательной отрасли.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Польше на границе с Россией станет больше пограничников и сотрудников спецслужб. Глава польского правительства Матеуш Муравецкий заявил, что в скором времени на границе с Калининградской областью увеличится количество сотрудников пограничной службы. Также планируется направить туда работников нескольких спецслужб, чтобы таким образом усилить безопасность в районе границы.