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В Польше могут закончиться яйца: страна на пороге яичного кризиса

После США яичный кризис надвигается на Польшу.

27 февраля 2025, 16:45
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Slava Kot

Птичий грипп сократил поголовье кур-несушек в Польше, что привело к дефициту яиц и росту цен. В Польше уже заявляют, что в этом году не будет традиционных скидок на праздники, а предложение может сократиться на 20% по сравнению с прошлым годом.

В Польше могут закончиться яйца: страна на пороге яичного кризиса

Польша на пороге яичного кризиса. Фото из открытых источников

Директор Национальной палаты птицеводства и производителей кормов Польши Катажина Гавронская сообщила, что "потребителям не следует рассчитывать на традиционные весенние акции". Она говорит, что яичная отрасль делает все, чтобы не допустить чрезмерного роста цен и восполнить дефицит яиц на рынке.

По ее словам, основной причиной этого стал птичий грипп из-за которого в Польше было уничтожено более 4,3 миллиона кур-несушек. Однако Гавронская еще одной проблемой называет малую активность польских фермеров по возобновлению поголовья кур-несушек.

"Из-за нехватки желания фермеров увеличивать производство количество кур, которые содержатся в Польше, сократилось почти на 5 миллионов. Все это означает, что предложение яиц в нашей стране этой весной может быть ниже на 20% по сравнению с пасхальным периодом прошлого года", — сказала Гавронская.

Директор Национальной палаты птицеводства и производителей кормов Польши отметила, что в январе и феврале 2025 года цены "резко пошли вверх", а яйца подорожали даже на несколько десятков процентов. Сегодня цена 10 яиц в Польше составляет около 10 злотых (около 100 гривен), в то время как два года назад 10 яиц стоили 5-6 злотых.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США несколько месяцев бушует яичный кризис, приведший к рекордной цене на яйца. Это произошло из-за птичьего гриппа, который привел к резкому сокращению кур-несушек. Чтобы компенсировать дефицит, США вынуждены обращаться к Турции для импорта 420 млн. яиц.

Также "Комментарии" писали, что чешские и словацкие фермеры заблокировали границу и требуют нового соглашения с Украиной об ограничениях импорта украинской продукции.



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Источник: https://www.tvp.info/85288209/ptasia-grypa-szaleje-producenci-drobiu-zaczyna-brakowac-jaj-mozna-zapomniec-o-wielkanocnych-promocjach-ile-kosztuja-jaja
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