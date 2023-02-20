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В Польше на экраны выходит адаптация украинского сериала "Слуга народа": что задумали поляки

В подлиннике главного героя играет действующий президент Украины Владимир Зеленский. В сериале рассказывают об учителе истории, который случайно становится главой государства, отказывается от благ и борется с коррупционерами

сегодня, 10:35
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Автор:

Кравцев Сергей

Через пару недель в Польше на экраны выходит адаптация известного украинского сериала "Слуга народа". Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак.

В Польше на экраны выходит адаптация украинского сериала "Слуга народа": что задумали поляки

Президент Польши Игнатий Конечный в адаптации "Слуга народа". Фото: из открытых источников

"Польский 36-летний учитель истории Игнатий Конечный внезапно становится президентом. Он – разведенный человек, живет со своими родителями, сестрой и племянницей, интеллектуал, любимец своих учеников и увлекается Черчиллем. Став президентом, отказался от выгод, продолжая ездить на работу на велосипеде", – рассказывает эксперт.


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Он отмечает, что украинский случай доказал, что правильное использование технологии в эмоционально-уязвимом обществе, где начинают доминировать антиэлитарные настроения, превращается в историю большого успеха.

"Проникновение в сознание через иронию и юмор становится элементом макротерапии, которая в условиях коллективных травм и фрустрации (в наших условиях – из-за незавершенной и фактически проигранной в 2014-2015 гг. горячей войны с Россией и раздражения действиями коррумпированной элиты) позволяет сгенерировать шанс превратить иллюзию в реальность. Зеленский и подарил в 2019 г. такой катарсис из-за ролевой импликации, обеспечив точное и точное позиционирование на стыке иллюзии и действительности. Собственно, политический сериал является преагитационным инструментом, потому что его встройка в массовое сознание способна преодолевать все барьеры восприятия, выработанные избирателем при потреблении привычной политической информации", – отметил Олег Постернак.

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Источник: https://www.facebook.com/100002669605753/posts/pfbid037ogGYfEQgLh9pYPAC4g5iCKjg4o1TS1K82pYQ5y1sUGo9Y4QaphgDLrC91U7mX1Rl/
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