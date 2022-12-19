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В Польше начались массовые протесты россиян: что происходит?

Участники митинга заявили, что не готовы вернуться на Родину, пока Путин жив

сегодня, 17:06 comments1135
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

За последнее время в нескольких городах Польши состоялись митинги, организованные россиянами, они вышли на улицу, чтобы заявить о своем нежелании возвращаться на Родину, пока жив Путин. Об этом сообщает издание Wyborcza.pl. 

В Польше начались массовые протесты россиян: что происходит?

Фото протестующих, из открытых источников


По имеющимся данным, самый масштабный протест состоялся в культурной столице Польши — Вроцлаве. Россияне, проживающие там больше года вышли на улицу, держа в руках разнообразные плакаты с карикатурным изображением Путина, а также различными обращениями к президенту РФ нецензурного содержания. 


Журналистам информагенции Wyborcza.pl удалось пообщаться с некоторыми участниками митинга. Так, к примеру, одна из девушек, на вопрос, когда та собирается вернуться в Россию ответила, "когда умрет Путин". 


"Когда началась война, мы были во Вроцлаве. Рано утром нам позвонил знакомый украинец и сказал, что наши солдаты напали на его страну. Он предупредил, чтобы мы не выходили на улицу, иначе нас бы избили. Мы были в шоке от услышанного, не понимали, как Путин мог решиться напасть на свободное и независимое государство. Начали обзванивать всех друзей, расспрашивать, узнавать подробности. Это была паника", — рассказала изданию одна из протестующих, россиянка Алеся. 


Девушка сравнила выступление Путина 24 февраля с выступлением Гитлера в 1939 году. 


"Слова, риторика, манера поведение невероятно похожи, это пугает и шокирует. Как мы надеялись, что этого не случиться. Конечно же, что мы против войны. И против жизни в России, где есть Путин", — подчеркнула Алеся. 


Напомним, ранее мы сообщали, что поляк собственноручно сшил тёплую жилетку для украинского солдата, написав на ней особое послание. Надпись растрогала всех, и волонтеров и самих военнослужащих. 



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Источник: https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,29114023,rosjanie-w-polsce-inspiruje-nas-pomaranczowa-alternatywa.html?_ga=2.44747750.316150975.1671444878-1559444219.1667394767
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