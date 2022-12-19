В Польше начались массовые протесты россиян: что происходит?

За последнее время в нескольких городах Польши состоялись митинги, организованные россиянами, они вышли на улицу, чтобы заявить о своем нежелании возвращаться на Родину, пока жив Путин. Об этом сообщает издание Wyborcza.pl.



Фото протестующих, из открытых источников





По имеющимся данным, самый масштабный протест состоялся в культурной столице Польши — Вроцлаве. Россияне, проживающие там больше года вышли на улицу, держа в руках разнообразные плакаты с карикатурным изображением Путина, а также различными обращениями к президенту РФ нецензурного содержания.





Журналистам информагенции Wyborcza.pl удалось пообщаться с некоторыми участниками митинга. Так, к примеру, одна из девушек, на вопрос, когда та собирается вернуться в Россию ответила, "когда умрет Путин".





"Когда началась война, мы были во Вроцлаве. Рано утром нам позвонил знакомый украинец и сказал, что наши солдаты напали на его страну. Он предупредил, чтобы мы не выходили на улицу, иначе нас бы избили. Мы были в шоке от услышанного, не понимали, как Путин мог решиться напасть на свободное и независимое государство. Начали обзванивать всех друзей, расспрашивать, узнавать подробности. Это была паника", — рассказала изданию одна из протестующих, россиянка Алеся.





Девушка сравнила выступление Путина 24 февраля с выступлением Гитлера в 1939 году.





"Слова, риторика, манера поведение невероятно похожи, это пугает и шокирует. Как мы надеялись, что этого не случиться. Конечно же, что мы против войны. И против жизни в России, где есть Путин", — подчеркнула Алеся.





Напомним, ранее мы сообщали, что поляк собственноручно сшил тёплую жилетку для украинского солдата, написав на ней особое послание. Надпись растрогала всех, и волонтеров и самих военнослужащих.

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