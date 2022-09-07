В Польше не исключают, что стране придется воевать с РФ в ближайшие годы

Соседняя Польша уже начала укреплять свою армию, ведь в стране не исключают, что им в ближайшие годы придется бороться с Россией. Об этом заявил заместитель министра обороны Марцин Оцепа в интервью РАР.

Польша не исключает войну с РФ (фото из открытых источников)

Также чиновник сообщил, что из-за того, что у его страны общая граница с Беларусью, это несет также серьезную угрозу вторжения.

По словам Марцина Оцепа, пока РФ сражается против Украины, Польше можно не волноваться. Но от того, как закончится война в Украине, все зависит.

"Россия застряла в Украине, и мы не видим серьезной непосредственной угрозы российского вторжения в Польшу в ближайшие 2-3 года. Кто-то говорит, что это даст нам 7 или даже 9 лет покоя, а кто-то говорит, что 2-3 года. Все зависит от того, чем закончится конфликт в Украине", — сказал чиновник.

Кроме того, заместитель министра обороны отметил, что Польша должна использовать это время, чтобы укрепить свою обороноспособность. В 2023 году в бюджет закладывают рекордные 97 млрд злотых. А для Фонда Вооруженных сил Польши будет выделено от 30 до 40 млрд злотых.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Польша закончила строительство стены на границе с Белоруссией. Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью. Протяженность стены составляет 186 километров, а ее высота – 5,5 метра. Понятно, что стенку строили 5 месяцев. Она проходит на территории Люблинского и Подлясского воеводств, ее длина – 186, 25 км, а высота – 5,5 метра. Заграждение полностью укреплено колючей проволокой. На его строительство израсходовано 49 тысяч тонн металла.

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