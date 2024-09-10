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В Польше неожиданно приземлился самолет из Москвы: какая причина

Пассажирский самолет, который должен был следовать из Москвы в Стамбул, приземлился в Варшаве.

сегодня, 09:15
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Slava Kot

Неожиданный инцидент произошел в ночь на 9 сентября, когда в аэропорту Варшавы приземлился самолет из России. Он принадлежит турецкой чартерной авиакомпании Pegasus и выполнял рейс Москва-Стамбул. Смена маршрута самолета была зафиксирована ресурсом Flightradar24, отслеживающим воздушное движение по всему миру.

В Польше неожиданно приземлился самолет из Москвы: какая причина

В Варшаве приземлился самолет из России. Фото из открытых источников

Рейс PC389 должен был вылететь из московского аэропорта "Внуково" в 15:05, однако старт полета состоялся почти с пятичасовым опозданием и самолет вылетел в 19:58. Через два часа полета находясь в воздушном пространстве Польши, самолет авиакомпании Pegasus внезапно изменил маршрут и совершил незапланированную посадку в Варшаве.

"Подтверждаю, что сегодня вечером в варшавском аэропорту имени Фридерика Шопена самолет рейса Москва-Стамбул приземлился внепланово. Причиной стали технические проблемы с навигационным оборудованием самолета, из-за которых он не смог продлить полет", — сообщила пресс-секретарь варшавского аэропорта Анна Дермонт.

По ее словам, находившиеся на самолете пассажиры были переведены в специальную зону под охраной пограничной службы и службы безопасности аэропорта. Туристы из РФ дождались нового самолета почти в три часа ночи и прибыли в Стамбул в 6:32. Таким образом, из-за задержки в аэропорту "Внуково" и незапланированной посадки в Варшаве пассажиры потратили на путешествие дополнительно около 10 часов.

В Польше неожиданно приземлился самолет из Москвы: какая причина - фото 2

Турецкий самолет из России после приземления в Варшаве продолжил движение в Турцию. Flightradar24

Несмотря на санкции и закрытое для российских самолетов воздушное пространство над Европой, у россиян до сих пор есть возможность осуществлять рейсы в воздушном пространстве стран ЕС. Популярными среди россиян стали рейсы из Москвы в ОАЭ, Сербию и Турцию. В частности, Дубай стал убежищем для российских олигархов, вкладывающих средства в местную недвижимость. Турецкие авиалинии, такие как Turkish Airlines, продолжают полеты через территорию Европы с российскими пассажирами на борту, поскольку их самолеты не подпадают под санкции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об удивительном полете пассажирского самолета с россиянами на борту, который чуть не залетел в Украину.

Также "Комментарии" писали о таинственных рейсах четырех самолетов, почти одновременно приземлившихся в Минске.



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Источник: https://www.onet.pl/turystyka/onetpodroze/samolot-lecacy-z-moskwy-do-stambulu-nagle-wyladowal-w-warszawie-usterka-techniczna/ngf4rfc,07640b54
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