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В Польше объяснили, почему российская ракета залетела на их территорию

Генштаб Польши предполагает, что зашедшая в воздушное пространство страны российская ракета могла быть запрограммирована намеренно на такие действия. Россия ожидала "специфические эффекты" от такой ситуации.

сегодня, 09:15
Автор:
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Slava Kot
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Руководитель Генштаба ВС Польши Веслав Кукула выступил перед журналистами из-за российской ракеты, которая пересекла польское воздушное пространство. По его словам, существует два варианта, почему российская ракета на 39 секунд оказалась на территории Польши. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание RMF24.

В Польше объяснили, почему российская ракета залетела на их территорию

Польский генерал Веслав Кукула. Фото из открытых источников

Веслав Кукула рассказал о двух вариантах, которые рассматривает Генштаб Польши относительно российской ракеты.

"Российские ракеты имеют относительно низкую точность, поэтому возможны любые варианты, как умышленное программирование ракеты таким образом, так и то, что она просто уклонилась от определенного запрограммированного пути", — сказал Кукула.

Польский генерал указывает, что анализируя глубину залета ракеты и короткую продолжительность полета, вероятно, Россия сделала такую траекторию специально. Кукула объясняет, что украинские или польские силы могли воспользоваться средствами ПВО в отношении российской ракеты и создать "специфические эффекты".

"Такая ракета может упасть на территорию Польши и повлиять на специфические эффекты. Вот почему мы сегодня здесь подходим к этому таким образом, чтобы верить, что это было в значительной степени умышленное действие", — добавил Кукула.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше объяснили, почему не сбили российскую ракету, вошедшую в воздушное пространство страны.

Также "Комментарии" писали об опросе, показавшем, что в Польше возросла поддержка населения относительно ввода своих войск в Украину. По всей вероятности, такая ситуация объясняется "эффектом Макрона", то есть заявлениями президента Франции о возможности ввести войска НАТО в Украину в будущем.



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Источник: https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-incydent-z-rosyjska-rakieta-kukula-intencjonalne-dzialanie,nId,7411588#crp_state=1
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