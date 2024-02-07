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В Польше отреагировал на ракетный удар: Все системы находятся в полной боевой готовности

Целью российских ракет была территория Украины, однако все системы безопасности в Польше находятся в полной боевой готовности, заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камиш, передает портал «Комментарии»

сегодня, 13:03
Автор:
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Ткачик Олеся
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Атаки России носят массовый характер и проходят циклически раз в десять дней, заявил министр обороны Польши. По его словам, большинство ракет летит на запад, в сторону Польши.

В Польше отреагировал на ракетный удар: Все системы находятся в полной боевой готовности

РФ вернула все свои мощности

"Они, конечно, маневрируют, их цель — украинская территория. Но с сегодняшнего дня, с сегодняшнего утра, все системы безопасности в Польше находятся в полной боевой готовности",
– подчеркнул министр обороны.

Также, по его мнению, ракетные удары свидетельствуют о том, что Россия смогла восполнить свои потери, понесенные в начале полномасштабного вторжения.

"Она компенсировала потери, которые понесла в начале войны, а это было два года назад, она перевела производство на военный лад, у нее есть союзники, такие как Северная Корея, которые поставляют ей огромное количество боеприпасов",
– добавил польский министр.

Портал "Комментарии" сообщал, о последнем ракетном ударе России и рассказывал, где зафиксированы наибольшие разрушения. В частности, один из городов, сильно пострадавших от ракетного террора окупантов 7 февраля стал Николаев. В городе в результате российской ракетной атаки ранены люди и повреждены жилые дома, водопроводные и газовые сети. Традиционно под ударом окупантов оказался Киев.

Также портал "Комментарии" рассказывал, что системы ПВО Польши могли бы "прикрыть" Львовскую область, однако нужно провести консультации с НАТО и принять политическое решение. Эксперты говорят, чтобы такое решение было принято, необходимо провести консультации с членами НАТО, поскольку в Альянсе могут беспокоиться, не будет ли Россия расценивать такие действия, как участие НАТО в войне на стороне Украины.

Также портал "Комментарии" сообщал, что Польша может сбивать российские ракеты над территорией Украины, однако руководство страны выбирает более взвешенную позицию, чтобы "не втягивать" НАТО в противостояние с РФ.





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Источник: https://www.rp.pl
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