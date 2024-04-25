В Польше отреагировали на информацию о якобы планах аннексировать часть Украины

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что российские пропагандисты пытаются спровоцировать конфликт между поляками и украинцами, в частности, распространяя информацию о якобы планах Польши аннексировать часть украинских территорий. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "RMF FM".

Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото из открытых источников

Министр подчеркнул, сохранение всесторонней поддержки Европейским Союзом независимости Украины, включая ее усилия по членству в ЕС, будет приоритетом европейской политики правительства.

"Россия врет о якобы планах Польши аннексировать часть Украины. Донбасс – это Украина; Крым – это Украина. Львов, Волынь, бывшая Восточная Галичина – это тоже Украина. Поэтому повторяю, чтобы и в Кремле услышали: Львов – это Украина", – сказал глава МИД, используя украинское, а не польское произношение названия Львова.

Топ-дипломат Польши подчеркнул, что российские лидеры и пропагандисты хотят ввести поляков в конфликт с украинцами.

Радослав Сикорский отметил, что для повышения эффективности своих действий Польша присоединилась к декларации стран G7 о взаимных долгосрочных обязательствах перед Украиной. Он подчеркнул, что как соседняя страна, военный, гуманитарный и энергетический хаб, она хочет вместе формировать эти обязательства, а не наблюдать со стороны, пока это делают другие.

По словам министра, польские компании должны играть важную роль в восстановлении украинской экономики и инфраструктуры. Он отметил, что для поддержки их усилий создана должность Уполномоченного по вопросам восстановления Украины.

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