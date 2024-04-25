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В Польше отреагировали на информацию о якобы планах аннексировать часть Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что РФ врет, что Польша хочет аннексировать часть Украины

сегодня, 13:05
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Кравцев Сергей
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Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что российские пропагандисты пытаются спровоцировать конфликт между поляками и украинцами, в частности, распространяя информацию о якобы планах Польши аннексировать часть украинских территорий. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "RMF FM".

В Польше отреагировали на информацию о якобы планах аннексировать часть Украины

Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото из открытых источников

Министр подчеркнул, сохранение всесторонней поддержки Европейским Союзом независимости Украины, включая ее усилия по членству в ЕС, будет приоритетом европейской политики правительства.

"Россия врет о якобы планах Польши аннексировать часть Украины. Донбасс – это Украина; Крым – это Украина. Львов, Волынь, бывшая Восточная Галичина – это тоже Украина. Поэтому повторяю, чтобы и в Кремле услышали: Львов – это Украина", – сказал глава МИД, используя украинское, а не польское произношение названия Львова.

Топ-дипломат Польши подчеркнул, что российские лидеры и пропагандисты хотят ввести поляков в конфликт с украинцами.

Радослав Сикорский отметил, что для повышения эффективности своих действий Польша присоединилась к декларации стран G7 о взаимных долгосрочных обязательствах перед Украиной. Он подчеркнул, что как соседняя страна, военный, гуманитарный и энергетический хаб, она хочет вместе формировать эти обязательства, а не наблюдать со стороны, пока это делают другие.

По словам министра, польские компании должны играть важную роль в восстановлении украинской экономики и инфраструктуры. Он отметил, что для поддержки их усилий создана должность Уполномоченного по вопросам восстановления Украины.

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Источник: https://www.rmf24.pl/
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