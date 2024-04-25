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В Польше сделали настораживающее заявление: будут ли возвращать украинских мужчин на Родину

Поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин у себя в стране и при этом слышат, что в Украине не хватает людей для обороны

сегодня, 07:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Власти Польши вполне серьезно готовы отнестись к тому, чтобы при необходимости помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста на Родину, чтобы они помогали своей стране в войне против России. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает "Polsat News".

В Польше сделали настораживающее заявление: будут ли возвращать украинских мужчин на Родину

Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста. Фото: из открытых источников

Чиновник обратил внимание, что Варшава и ранее предлагала помочь Украине, чтобы военнообязанные вернулись на Родину.

"Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине", — сказал Владислав Косиняк-Камыш.

В то же время, Косиняк-Камыш не раскрыл деталей того, как именно Польша будет помогать.

"Любая поддержка возможна", — заявил он, комментируя то, как бы Польша отреагировала на запрос Киева про помощь в возвращении домой украинцев, которые могут потерять право на пребывание в Польше по истечении срока действия их паспортов.

Стоит напомнить, на январь 2024 года в странах Европейского Союза проживает около 4,3 млн украинцев. Из них около 860 000 – это взрослые мужчины.

Читайте также на портале "Комментарии" — тема о ценности гражданина и обязанности государства стала сама собой актуальна после новости о том, что украинским мужчинам за границей приостановят предоставление консульских услуг. И это на фоне других новостей о том, что нам уже сейчас не хватает миллионов человек для того, чтобы экономика страны продолжала работать. А будет не хватать еще больше. Ведь такие решения й значительно увеличивают риски, что даже по окончании войны люди, которые не получили консульские услуги и отказались от украинского гражданства, уже не вернутся обратно. Правильное ли это решение власти? Чего в итоге ожидать? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.polsatnews.pl/wideo-program/gosc-wydarzen-wladyslaw-kosiniak-kamysz_6835011/
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