В Польше сделали настораживающее заявление: будут ли возвращать украинских мужчин на Родину

Власти Польши вполне серьезно готовы отнестись к тому, чтобы при необходимости помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста на Родину, чтобы они помогали своей стране в войне против России. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает "Polsat News".

Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста. Фото: из открытых источников

Чиновник обратил внимание, что Варшава и ранее предлагала помочь Украине, чтобы военнообязанные вернулись на Родину.

"Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине", — сказал Владислав Косиняк-Камыш.

В то же время, Косиняк-Камыш не раскрыл деталей того, как именно Польша будет помогать.

"Любая поддержка возможна", — заявил он, комментируя то, как бы Польша отреагировала на запрос Киева про помощь в возвращении домой украинцев, которые могут потерять право на пребывание в Польше по истечении срока действия их паспортов.

Стоит напомнить, на январь 2024 года в странах Европейского Союза проживает около 4,3 млн украинцев. Из них около 860 000 – это взрослые мужчины.

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