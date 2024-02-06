В Польше ответили, будут ли депортировать украинцев на войну

Польский генерал Вальдемар Скшипчак призвал помочь Украине и начать мобилизацию за границей, а также создать условия для украинских граждан в Европе, чтобы они возвращались в Украину, в частности, для мужчин, которые могут присоединиться к ВСУ. В МИД Польши ответили, собираются ли депортировать украинцев на войну.



Польша не будет депортировать украинцев на войну. Фото из открытых источников

Министерство иностранных дел Польши отметило, что вопрос с призывом находящихся за рубежом украинцев нужно урегулировать на общем европейском уровне.

"О вопросах призыва украинцев, которые находятся за границей, в том числе на территории Польши, мы осознаем текущую ситуацию и проблемы, которые она создает для украинской стороны. Мы рассматриваем, как мы можем поддержать украинскую сторону. Мы верим, что оптимальным решением было бы урегулировать эти вопросы на европейском уровне", — говорится в заявлении МИД Польши.

Также в МВД Польши добавили, что "никаких работ" по депортации украинцев или их призыва за границей не ведется.

Напомним, что польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что война в Украине стала "войной упущенных возможностей" из-за "ряда стратегических и оперативных ошибок". По его словам, Украине нужно провести усиленную мобилизацию, чтобы восполнить пробелы на поле боя и удерживать оборону. Скшипчак призвал европейских партнеров помочь Украине с призывом украинцев за границей или с их возвращением.

"Нужно достучаться до украинских граждан, которые находятся в эмиграции. Это должна быть инициатива для правительств в Варшаве, Париже, Праге и где бы они ни были. Эти правительства должны помочь Киеву их депортировать", — заявил Скшипчак.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские беженцы массово покидают Польшу.

Также "Комментарии" писали, что в Польше полиция избила двух украинцев.