В Польше ответили на желание Лукашенко "наладить отношения"

Польша готова наладить добрососедские отношения с Беларусью. Путь к этому очень прост, и он хорошо известен Минску. Нужно прекратить провокации на белорусско-польской границе, освободить Анджея Почобута и других заключенных – более 1000 человек, которые находятся в тюрьмах Беларуси. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделали в МИД Польши, отреагировав на неожиданное заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о якобы желании улучшить отношения.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский отметил, что решение о том, чтобы наладить отношения между Варшавой и Минской полностью зависит от позиции людей, которые сегодня находятся во главе Беларуси.

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"У нас нет и никогда не было враждебных намерений в отношении Беларуси. Мы не намерены поддерживать плохие отношения с Беларусью", – заявил польский дипломат.

Он уточнил, что поляки хотели бы, чтобы с белорусами были хорошие отношения, но они есть такие, какие есть по вине белорусской власти, которая сознательно не желает их улучшать. В итоге, Беларусь сегодня – это просто страна, которая враждебна к Польше.

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