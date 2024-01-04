В Польше ответили, снимут ли запрет на импорт зерна из Украины

Министр сельского хозяйства и развития села в Польше Чеслав Секерский заявил, что запрет на импорт украинского зерна в его страну будет действовать до тех пор, пока не будут разработаны соответствующие правила на уровне Европейского Союза. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и развития села Польши в Twitter.

Министр сельского хозяйства и развития села в Польше Чеслав Секерский. Фото: из открытых источников

"Кордоны не откроются, эмбарго на украинскую продукцию бессрочно — пока его не снимут. Я поддерживаю требования Rolnicza 12, которые, однако, должны быть адаптированы к действующему законодательству в Польше, включая законодательство ЕС", — заявил министр.

Секерский отметил, что сейчас важны переговоры с фермерами-митингующими для наработки лучших решений.

"Однако юридическое санкционирование всех требований требует времени. Нет оснований полагать, что то, что я обещал, не будет выполнено", — подчеркнул он.

Отметим, в четверг, 4 января, фермеры из польской организации "Подкарпатское обманутое село" возобновили блокировку польско-украинской границы в пункте пропуска "Медика", смежном с украинским пунктом пропуска "Шегини". Причина – якобы не получение ими подтверждения от польского правительства, что их требования (предоставления субсидии на кукурузу в размере 1000 злотых на гектар, увеличение суммы ликвидных кредитов для фермеров, отмена повышения сельскохозяйственного налога.) будут выполнены. Премьер-министр Польши Дональд Туск уже заявил, что будет убеждать поляков не использовать блокаду украинской границы как метод защиты своих интересов. О чем говорит происходящее? Как ситуация может развиваться дальше? Как найти управу на тех, кто делает Украину разменной монетой, выторговывая что-то лично для себя? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



