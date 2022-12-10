В Польше поддержали предложение оппозиции о выделении многомиллионной «помощи» Украине

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Vitalii Rozkariaka
Местные органы
власти, а также представители правящей польской партии "Право и Справедливость"
поддержали предложение оппозиции о выделении 23 миллионов злотых (почти 190
миллионов гривен) на помощь Украине. Стоит отметить, что с подобным
предложением оппозиционеры обращались к действующему правительству и ранее,
однако тогда эту инициативу никто не поддержал, передает издание Wyborcza.
фото тематическое, из открытых источников
Стоит отметить,
что в официальном комментарии пропрезидентской партии говориться лишь о том,
что в бюджете воеводств на 2023 год была заложена вышеуказанная сумма, которая
в перспективе власти намерены потратить на оказание помощи Украине. В сообщении
партии "Право и Справедливость" ни слова не сказано о том, что идея выделения
многомиллионной суммы принадлежит оппозиции, акцентируют внимание читателей
СМИ.
Известно, что в
ноябре Украину посетила делегация из Нижнеселезского воеводства. В ее составе
были представители как правящей партии, так и оппозиционеры. Тогда польские
чиновники посетили Винницу, Бучу, Ирпень, Бородзянку, Немиров, Кривой Рог и ряд
городов в Херсонской области, которые не так давно были освобождены от
российской оккупации. Именно тогда польская сторона пообещала представителям
украинской власти выделить 1% от своего бюджета на 2023 год на помощь Украине.
Несмотря на то, что ранее большинство средств массовой информации Польши
скептично отнеслось к данному обещанию, деньги правительство все-таки выделило,
в непосредственное распоряжение исполнительной власти средства поступят уже в
январе.
Напомним, ранее мы
сообщали, что харьковский завод по производству мелкой электроники переехал в
Польшу. Известно, что вместе с производственными машинами в соседнюю страну
уехал и весь коллектив компании (250 человек).
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