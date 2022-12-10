В Польше поддержали предложение оппозиции о выделении многомиллионной «помощи» Украине

Местные органы власти, а также представители правящей польской партии "Право и Справедливость" поддержали предложение оппозиции о выделении 23 миллионов злотых (почти 190 миллионов гривен) на помощь Украине. Стоит отметить, что с подобным предложением оппозиционеры обращались к действующему правительству и ранее, однако тогда эту инициативу никто не поддержал, передает издание Wyborcza.

фото тематическое, из открытых источников

Стоит отметить, что в официальном комментарии пропрезидентской партии говориться лишь о том, что в бюджете воеводств на 2023 год была заложена вышеуказанная сумма, которая в перспективе власти намерены потратить на оказание помощи Украине. В сообщении партии "Право и Справедливость" ни слова не сказано о том, что идея выделения многомиллионной суммы принадлежит оппозиции, акцентируют внимание читателей СМИ.

Известно, что в ноябре Украину посетила делегация из Нижнеселезского воеводства. В ее составе были представители как правящей партии, так и оппозиционеры. Тогда польские чиновники посетили Винницу, Бучу, Ирпень, Бородзянку, Немиров, Кривой Рог и ряд городов в Херсонской области, которые не так давно были освобождены от российской оккупации. Именно тогда польская сторона пообещала представителям украинской власти выделить 1% от своего бюджета на 2023 год на помощь Украине. Несмотря на то, что ранее большинство средств массовой информации Польши скептично отнеслось к данному обещанию, деньги правительство все-таки выделило, в непосредственное распоряжение исполнительной власти средства поступят уже в январе.

Напомним, ранее мы сообщали, что харьковский завод по производству мелкой электроники переехал в Польшу. Известно, что вместе с производственными машинами в соседнюю страну уехал и весь коллектив компании (250 человек).

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