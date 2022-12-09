Работа идет, а зарплаты платятся: украинский завод эвакуировался в Польшу

Агрессивное и безосновательное вторжение путинской армии в Украину поставило крест на деятельности малого и среднего бизнеса, "на плаву" смогли удержаться лишь крупные предприятия, и то, если таковые не были разбомблены вражескими ракетами. В то время, как некоторые фирмы смирились с ситуацией, харьковская компания Fenix ​​ST не стала опускать руки, продолжив свою работу, но уже в Польше. Об этом сообщает издание Wyborcza.

фото тематическое, из открытых источников

По данным СМИ, руководство компании Fenix ​​ST долго размышляло, как сохранить бизнес и рабочие места для 250-ти человек. Решение пришло внезапно, когда в польском городе Радом закончилась реконструкция огромного здания, в которое когда-то принадлежало швейной фабрике. По состоянию на сегодня здание арендует 7 крупных фирм, среди которых и украинский завод по производству мелкой электронной техники и косметологических аксессуаров.

"После российского вторжения в Украину жизнь остановилась, нам нужно было что-то срочно предпринять, чтобы не остановилась работа нашего предприятия. За несколько дней мы разобрали все производственные машины и перевезли их в Радом. К процессу транспортировки были привлечены множество людей, друзья и знакомые с Харькова, весь персонал компании, а также представители радомских властей. За это всем огромная благодарность, мы успели спасти фирму, в которой продолжат работать и зарабатывать деньги 250 человек", — рассказала журналистам руководительница компании Fenix ​​ST Наталья Шутова.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине, во время вражеского обстрела погиб гражданин Польши, который героически защищал украинскую землю от российских окупантов на протяжении всех 10 месяцев. Парню было всего 32 года, в Польше он был профессиональным стрелком.

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