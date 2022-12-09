Работа идет, а зарплаты платятся: украинский завод эвакуировался в Польшу

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Vitalii Rozkariaka
Агрессивное и безосновательное вторжение путинской армии в
Украину поставило крест на деятельности малого и среднего бизнеса, "на плаву"
смогли удержаться лишь крупные предприятия, и то, если таковые не были
разбомблены вражескими ракетами. В то время, как некоторые фирмы смирились с
ситуацией, харьковская компания Fenix ST не стала опускать руки, продолжив
свою работу, но уже в Польше. Об этом сообщает издание Wyborcza.
фото тематическое, из открытых источников
По данным СМИ,
руководство компании Fenix ST долго размышляло, как сохранить
бизнес и рабочие места для 250-ти человек. Решение пришло внезапно, когда в
польском городе Радом закончилась реконструкция огромного здания, в которое
когда-то принадлежало швейной фабрике. По состоянию на сегодня здание арендует
7 крупных фирм, среди которых и украинский завод по производству мелкой
электронной техники и косметологических аксессуаров.
"После
российского вторжения в Украину жизнь остановилась, нам нужно было что-то
срочно предпринять, чтобы не остановилась работа нашего предприятия. За
несколько дней мы разобрали все производственные машины и перевезли их в Радом.
К процессу транспортировки были привлечены множество людей, друзья и знакомые с
Харькова, весь персонал компании, а также представители радомских властей. За
это всем огромная благодарность, мы успели спасти фирму, в которой продолжат
работать и зарабатывать деньги 250 человек", — рассказала журналистам
руководительница компании Fenix ST Наталья Шутова.
Напомним, ранее
мы сообщали, что в Украине, во время вражеского обстрела погиб гражданин
Польши, который героически защищал украинскую землю от российских окупантов на
протяжении всех 10 месяцев. Парню было всего 32 года, в Польше он был
профессиональным стрелком.
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