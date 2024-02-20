В Польше погибли два подростка из Украины, провалившись под лед: детали

Во время пребывания на замерзшем озере Вигры вблизи города Сувалки два украинских подростка провалились под лед и погибли. Гражданам Украины было 12 и 16 лет. Местная прокуратура нарушила расследование против опекунов, которые могли подвергнуть несовершеннолетним к риску смерти.

Два несовершеннолетних украинца провалились под лед в Польше. Фото иллюстративное

Полиция Польши выяснила, что в поселке Старый Фильварк на озере Вигра в 200 метрах от берега двое несовершеннолетних граждан Украины провалились под лед. В спасательной операции приняло участие около 30 пожарных и водолазов, которые с помощью лодок, сан и вертолета пытались спасти ребят.

Спасатели вытащили подростков, смогли их реанимировать и восстановить основные жизненные функции, после чего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, подростки погибли: один 17 февраля вечером, а другой в следующую ночь.

Окружная прокуратура сообщила, что начала расследование по делу о подвергании опекунами несовершеннолетних риску смерти и непреднамеренного причинения смерти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше убили мать троих детей из Украины. Задержанный полицией мужчина нанес женщине 20 ударов острым предметом. 48-летнему обвиняемому теперь грозит пожизненное заключение за убийство украинки.

Также "Комментарии" писали, что польские полицейские избили и задержали двух граждан Украины после их спора с поляками. Украинские правозащитники отреагировали на инцидент и составили протокол о совершенном преступлении со стороны польских полицейских и опубликовали фотографии с избиением граждан Украины.