В Польше полиция избила украинцев после конфликта с поляками (ФОТО)

Двое украинцев приехали в Варшаву для оформления документов об открытии компании, однако потерпели избиение со стороны польских полицейских. Об инциденте рассказал правозащитник Виталий Махинько, к которому за помощью обратились украинцы.



Полиция в Польше избила двух украинцев. Фото из открытых источников

Мужчины приехали в столицу Польши из Брюсселя для оформления документов. Во время остановки в гостиничном номере возник спор с поляками, а впоследствии польские полицейские ворвались в гостиничный номер граждан Украины и избили их и задержали.

"Между украинцами и поляками возник словесный конфликт в гостинице. Через некоторое время полиция постучалась в номер. Когда открыли дверь, они сразу ударили и повалили украинца, и начали избивать. Потом взялись за второго. Так все началось", — рассказал Виталий Махинько.





Правоохранитель отметил, что украинцам не разрешили воспользоваться юридической помощью и не сообщили о ситуации в консульстве. Кроме того, украинца обвинили в том, что он укусил полицейского, когда против него использовали удушающий прием. Одного из мужчин с инвалидностью второй группы отпустили утром, а другого через несколько дней после задержания.

"После освобождения, украинцы прошли медицинские проверки и получили все необходимые документы, подтверждающие нанесение телесных повреждений полицейскими. На сегодняшний день заявления о совершенном польскими полицейскими преступлениях поданы в прокуратуру города Варшавы и управление полиции", — сообщил правозащитник.

По словам Виталия Махинько, он все больше фиксирует нарушения прав украинцев со стороны польской полиции. Правозащитник подчеркнул, что обычно пострадавшие женщины, однако потерпевшие не хотят об этом говорить публично.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о смерти украинца в польском вытрезвителе. Местные СМИ впоследствии опубликовали кадры пыток, показывающие причастность полиции.

Также "Комментарии" писали, что украинские беженцы массово покидают Польшу.