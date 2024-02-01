В Польше полиция избила украинцев после конфликта с поляками (ФОТО)

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Slava Kot
Двое украинцев приехали в Варшаву для оформления документов об открытии компании, однако потерпели избиение со стороны польских полицейских. Об инциденте рассказал правозащитник Виталий Махинько, к которому за помощью обратились украинцы.
Полиция в Польше избила двух украинцев. Фото из открытых источников
Мужчины приехали в столицу Польши из Брюсселя для оформления документов. Во время остановки в гостиничном номере возник спор с поляками, а впоследствии польские полицейские ворвались в гостиничный номер граждан Украины и избили их и задержали.
Правоохранитель отметил, что украинцам не разрешили воспользоваться юридической помощью и не сообщили о ситуации в консульстве. Кроме того, украинца обвинили в том, что он укусил полицейского, когда против него использовали удушающий прием. Одного из мужчин с инвалидностью второй группы отпустили утром, а другого через несколько дней после задержания.
По словам Виталия Махинько, он все больше фиксирует нарушения прав украинцев со стороны польской полиции. Правозащитник подчеркнул, что обычно пострадавшие женщины, однако потерпевшие не хотят об этом говорить публично.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о смерти украинца в польском вытрезвителе. Местные СМИ впоследствии опубликовали кадры пыток, показывающие причастность полиции.
Также "Комментарии" писали, что украинские беженцы массово покидают Польшу.
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