В Польше поставили на место Меркель после ее скандальных заявлений о войне в Украине

Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на последнее интервью Ангелы Меркель, в котором она связала сопротивление Варшавы и стран Балтии прямым контактам с Владимиром Путиным и его решение вторгнуться в Украину в 2022 году.
Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников
Экс-канцлер Германии в недавнем интервью заявила, что в 2021 году вместе с Эммануэлем Макроном она хотела организовать переговоры Европейского Союза с Путиным, однако против этого выступили страны Балтии и Польша.
Прокомментировать высказывания экс-канцлера Германии Радослава Сикорского попросили во время пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен.
По его мнению, это "такая же правда, как то, что она сказала в своих мемуарах, что никто из Центральной Европы не протестовал против "Северного потока".
В то же время, эти обвинения Меркель раскритиковали в эстонском парламенте. Председатель комитета по иностранным делам Марко Михкельсон заявил, что слова Меркель "бросают тень" на ее пребывание на посту канцлера. Также резко высказался по этому поводу экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий.