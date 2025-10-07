В Польше поставили на место Меркель после ее скандальных заявлений о войне в Украине

Как передает портал "Комментарии", вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на последнее интервью Ангелы Меркель, в котором она связала сопротивление Варшавы и стран Балтии прямым контактам с Владимиром Путиным и его решение вторгнуться в Украину в 2022 году.

Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников

Экс-канцлер Германии в недавнем интервью заявила, что в 2021 году вместе с Эммануэлем Макроном она хотела организовать переговоры Европейского Союза с Путиным, однако против этого выступили страны Балтии и Польша.

Прокомментировать высказывания экс-канцлера Германии Радослава Сикорского попросили во время пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен.

По его мнению, это "такая же правда, как то, что она сказала в своих мемуарах, что никто из Центральной Европы не протестовал против "Северного потока".

"Посмотрите, какой была реакция немецкого правительства на то, что я сказал в 2007 году о том, что мы не любим сделок, заключенных над нашими головами, поэтому, видимо, госпожа канцлер забыла о том, как ее собственное правительство реагировало на наши протесты", – добавил политик.

В то же время, эти обвинения Меркель раскритиковали в эстонском парламенте. Председатель комитета по иностранным делам Марко Михкельсон заявил, что слова Меркель "бросают тень" на ее пребывание на посту канцлера. Также резко высказался по этому поводу экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий.

"Ангела Меркель своим бездумным интервью доказала, что она является одним из немецких политиков, которые больше всего вредили Европе за последнее столетие", — написал бывший премьер в соцсети Х.



