У Польщі поставили на місце Меркель після її скандальних заяв про війну в Україні

Як передає портал "Коментарі", віце-прем'єр та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на останнє інтерв'ю Ангели Меркель, в якому вона пов'язала опір Варшави та країн Балтії прямим контактам із Володимиром Путіним та його рішення вторгнутися до України у 2022 році.

Радослав Сікорський. Фото: з відкритих джерел

Екс-канцлер Німеччини в недавньому інтерв'ю заявила, що у 2021 році разом із Еммануелем Макроном вона хотіла організувати переговори Європейського Союзу з Путіним, проте проти цього виступили країни Балтії та Польща.

Прокоментувати висловлювання екс-канцлера Німеччини Радослава Сікорського попросили під час прес-конференції після зустрічі із міністром закордонних справ Фінляндії Еліною Валтонен.

На його думку, це "така ж правда, як те, що вона сказала у своїх мемуарах, що ніхто із Центральної Європи не протестував проти "Північного потоку".

"Погляньте, якою була реакція німецького уряду на те, що я сказав у 2007 році про те, що ми не любимо угод, укладених над нашими головами, тому, мабуть, пані канцлер забула про те, як її власний уряд реагував на наші протести", – додав політик.

Читайте також на порталі "Коментарі" — з'явилася реакція Польщі та Естонії щодо заяви колишнього канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка звинуватила ці країни, а також Литву та Латвію у причетності до початку повномасштабної війни в Україні.

У той же час ці звинувачення Меркель розкритикували в естонському парламенті. Голова комітету із закордонних справ Марко Міхкельсон заявив, що слова Меркель "кидають тінь" на її перебування на посаді канцлера. Також різко висловився із цього приводу екс-прем'єр Польщі Матеуш Моравецький.

"Ангела Меркель своїм бездумним інтерв'ю довела, що вона є одним із німецьких політиків, які найбільше шкодили Європі за останнє століття", — написав колишній прем'єр у соцмережі Х.



