У Польщі поставили на місце Меркель після її скандальних заяв про війну в Україні

Кравцев Сергей
Як передає портал "Коментарі", віце-прем'єр та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на останнє інтерв'ю Ангели Меркель, в якому вона пов'язала опір Варшави та країн Балтії прямим контактам із Володимиром Путіним та його рішення вторгнутися до України у 2022 році.
Радослав Сікорський. Фото: з відкритих джерел
Екс-канцлер Німеччини в недавньому інтерв'ю заявила, що у 2021 році разом із Еммануелем Макроном вона хотіла організувати переговори Європейського Союзу з Путіним, проте проти цього виступили країни Балтії та Польща.
Прокоментувати висловлювання екс-канцлера Німеччини Радослава Сікорського попросили під час прес-конференції після зустрічі із міністром закордонних справ Фінляндії Еліною Валтонен.
На його думку, це "така ж правда, як те, що вона сказала у своїх мемуарах, що ніхто із Центральної Європи не протестував проти "Північного потоку".
У той же час ці звинувачення Меркель розкритикували в естонському парламенті. Голова комітету із закордонних справ Марко Міхкельсон заявив, що слова Меркель "кидають тінь" на її перебування на посаді канцлера. Також різко висловився із цього приводу екс-прем'єр Польщі Матеуш Моравецький.