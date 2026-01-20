logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.3

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша В Польше поставили Навроцкому ультиматум из-за неоднозначного предложения Трампа
commentss НОВОСТИ Все новости

В Польше поставили Навроцкому ультиматум из-за неоднозначного предложения Трампа

16 января американский президент Дональд Трамп объявил о Совете мира и новом этапе 20-пунктного плана для Газы

20 января 2026, 09:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что участие президента страны во вновь Совете мира требует как ратификации сейма, так и одобрения Совета министров. Об этом он сообщил на собственной платформе Х, отметив необходимость соблюдения государственных процедур перед вступлением в любую международную инициативу.

В Польше поставили Навроцкому ультиматум из-за неоднозначного предложения Трампа

Фото: из открытых источников

По информации Onet, польский лидер Кароль Навроцкий получил приглашение от президента США Дональда Трампа принять участие в Совете мира, который будет заниматься послевоенным управлением сектором Газа. В этот же день Туск напомнил, что любой шаг в направлении международных организаций должен быть согласован правительством и ратифицирован парламентом. Он подчеркнул, что правительство будет руководствоваться исключительно национальными интересами и безопасностью Польши и не позволит внешним силам манипулировать страной.

Для справки, 16 января Дональд Трамп объявил о создании Совета мира для Газы и начале нового этапа 20-пунктного мирного плана, который должен урегулировать региональные послевоенные вопросы. В состав Совета вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель Трампа Стив Виткофф, его зять Джаред Кушнер, бывший премьер Великобритании Тони Блэр, американский миллиардер и руководитель Apollo Global Management Марк Роуэн, глава Всемирного банка Аджай Банга и заместитель советника президента США по нацбезопасности.

19 января США также предложили присоединиться к Совету мира российскому лидеру Владимиру Путину, а, по информации белорусских СМИ, аналогичное приглашение получил Александр Лукашенко. В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон отказался от участия в инициативе Трампа, заявив, что его страна не присоединится к Совету мира по Газе.

Как уже писали "Комментарии", война в Украине длится почти четыре года, однако Россия не смогла получить решающего преимущества или достичь значительного успеха. Поэтому Москва оказалась на определенном рубеже, когда ей придется сделать стратегически важный шаг.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости