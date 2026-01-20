Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что участие президента страны во вновь Совете мира требует как ратификации сейма, так и одобрения Совета министров. Об этом он сообщил на собственной платформе Х, отметив необходимость соблюдения государственных процедур перед вступлением в любую международную инициативу.

Фото: из открытых источников

По информации Onet, польский лидер Кароль Навроцкий получил приглашение от президента США Дональда Трампа принять участие в Совете мира, который будет заниматься послевоенным управлением сектором Газа. В этот же день Туск напомнил, что любой шаг в направлении международных организаций должен быть согласован правительством и ратифицирован парламентом. Он подчеркнул, что правительство будет руководствоваться исключительно национальными интересами и безопасностью Польши и не позволит внешним силам манипулировать страной.

Для справки, 16 января Дональд Трамп объявил о создании Совета мира для Газы и начале нового этапа 20-пунктного мирного плана, который должен урегулировать региональные послевоенные вопросы. В состав Совета вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель Трампа Стив Виткофф, его зять Джаред Кушнер, бывший премьер Великобритании Тони Блэр, американский миллиардер и руководитель Apollo Global Management Марк Роуэн, глава Всемирного банка Аджай Банга и заместитель советника президента США по нацбезопасности.

19 января США также предложили присоединиться к Совету мира российскому лидеру Владимиру Путину, а, по информации белорусских СМИ, аналогичное приглашение получил Александр Лукашенко. В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон отказался от участия в инициативе Трампа, заявив, что его страна не присоединится к Совету мира по Газе.

Как уже писали "Комментарии", война в Украине длится почти четыре года, однако Россия не смогла получить решающего преимущества или достичь значительного успеха. Поэтому Москва оказалась на определенном рубеже, когда ей придется сделать стратегически важный шаг.