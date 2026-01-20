У Польщі поставили Навроцькому ультиматум через неоднозначну пропозицію Трампа

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підкреслив, що участь президента країни в новоствореній Раді миру потребує як ратифікації сейму, так і схвалення Ради міністрів. Про це він повідомив на власній платформі Х, наголосивши на необхідності дотримання державних процедур перед вступом до будь-якої міжнародної ініціативи.

Фото: з відкритих джерел

За інформацією Onet, польський лідер Кароль Навроцький отримав запрошення від президента США Дональда Трампа взяти участь у Раді миру, яка буде займатися післявоєнним управлінням сектором Гази. У цей же день Туск нагадав, що будь-який крок у напрямку міжнародних організацій має бути погоджений урядом і ратифікований парламентом. Він наголосив, що уряд керуватиметься виключно національними інтересами та безпекою Польщі й не дозволить зовнішнім силам маніпулювати країною.

Для довідки, 16 січня Дональд Трамп оголосив про створення Ради миру для Гази та про початок нового етапу 20-пунктного мирного плану, який має врегульовувати регіональні післявоєнні питання. До складу Ради увійшли держсекретар США Марко Рубіо, спецпредставник Трампа Стів Віткофф, його зять Джаред Кушнер, колишній прем’єр Великої Британії Тоні Блер, американський мільярдер та керівник Apollo Global Management Марк Роуен, голова Світового банку Аджай Банга та заступник радника президента США з нацбезпеки Роберт Габріель.

19 січня США також запропонували приєднатися до Ради миру російському лідеру Володимиру Путіну, а за інформацією білоруських ЗМІ, аналогічне запрошення отримав Олександр Лукашенко. У той же час президент Франції Емманюель Макрон відмовився від участі в ініціативі Трампа, заявивши, що його країна не приєднається до Ради миру щодо Гази.

Як вже писали "Коментарі", війна в Україні триває вже майже чотири роки, проте Росія не змогла здобути вирішальної переваги або досягти значного успіху. Через це Москва опинилася на певній межі, коли їй доведеться зробити стратегічно важливий крок.