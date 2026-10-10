В Польше потролили Россию из-за дизельного соглашения с США

Объявленная договоренность США и России о поставках дизельного топлива вызвала вопросы относительно того, располагает ли Москва достаточными объемами для экспорта. Глава МИД Польши Радослав Сикорский обратил внимание на сообщения о дефиците топлива в самой российской столице и усомнился, что страна сможет существенно увеличить зарубежные поставки.

Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников

Свою позицию польский министр изложил в публикации в социальной сети X. По его словам, посольство сообщило о нехватке топлива даже в Москве, которая, как правило, имеет приоритет при распределении ресурсов внутри России.

Сикорский также указал на сообщения о повреждении около 50% российских нефтеперерабатывающих мощностей в результате украинских ударов. На этом фоне, отметил глава польского внешнеполитического ведомства, возникает вопрос, откуда Россия сможет взять дополнительные объемы дизеля для иностранных покупателей.

"Итак, откуда же возьмутся излишки для экспорта?", — написал он, поставив под сомнение практическую реализуемость планов по наращиванию поставок.

Заявление прозвучало на фоне обсуждения договоренности, о которой ранее сообщил президент США Дональд Трамп. Американский лидер заявил, что после разговора с Владимиром Путиным Россия должна немедленно поставить более 300 тысяч тонн дизельного топлива на рынки США и других стран. По утверждению Трампа, это поможет быстро снизить цены на топливо.

Однако объемы возможного экспорта зависят не только от политических договоренностей, но и от реальных возможностей российской нефтеперерабатывающей отрасли. Повреждения заводов могут ограничивать производство нефтепродуктов, а внутренний спрос и потребности самой России – сокращать доступные для продажи за рубеж объемы.

При этом заявления о дефиците топлива в Москве и масштабах повреждений НПЗ сами по себе не позволяют установить, сколько дизеля Россия действительно сможет экспортировать. Для оценки перспектив соглашения необходимы данные о доступных запасах, текущем производстве и сроках восстановления перерабатывающих мощностей.

Вопрос о том, сможет ли Москва выполнить объявленные обязательства, остается одним из ключевых для оценки возможного влияния сделки на мировой рынок топлива.

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