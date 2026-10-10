У Польщі потролили Росію через дизельну угоду зі США

Оголошена домовленість США і Росії про постачання дизельного палива викликала питання щодо того, чи має у своєму розпорядженні Москва достатні обсяги для експорту. Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський звернув увагу на повідомлення про дефіцит палива в самій російській столиці та засумнівався, що країна зможе суттєво збільшити закордонні постачання.

Радослав Сікорський. Фото: з відкритих джерел

Свою позицію польський міністр виклав у публікації у соціальній мережі X. За його словами, посольство повідомило про брак палива навіть у Москві, яка, як правило, має пріоритет при розподілі ресурсів усередині Росії.

Сікорський також зазначив на повідомлення про пошкодження близько 50% російських нафтопереробних потужностей внаслідок українських ударів. На цьому фоні, зазначив голова польського зовнішньополітичного відомства, постає питання, звідки Росія зможе взяти додаткові обсяги дизеля для іноземних покупців.

"Отже, звідки візьмуться надлишки для експорту?", — написав він, поставивши під сумнів практичну реалізацію планів з нарощування поставок.

Заява прозвучала на тлі обговорення домовленості, про яку раніше повідомив президент США Дональд Трамп. Американський лідер заявив, що після розмови з Володимиром Путіним Росія має негайно поставити понад 300 тисяч тонн дизельного палива на ринки США та інших країн. За твердженням Трампа, це допоможе швидко знизити ціни на пальне.

Однак обсяги можливого експорту залежать не лише від політичних домовленостей, а й від реальних можливостей російської нафтопереробної галузі. Ушкодження заводів можуть обмежувати виробництво нафтопродуктів, а внутрішній попит та потреби самої Росії – скорочувати доступні для продажу за кордон обсяги.

При цьому заяви про дефіцит палива в Москві та масштаби пошкоджень НПЗ самі по собі не дозволяють встановити, скільки дизеля Росія справді зможе експортувати. Для оцінки перспектив угоди необхідні дані про доступні запаси, поточне виробництво та терміни відновлення переробних потужностей.

Питання, чи зможе Москва виконати оголошені зобов'язання, залишається одним із ключових для оцінки можливого впливу угоди на світовий ринок палива.

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