В Польше повысят минимальную зарплату: сколько это будет в гривнах

С 1 января 2027 года в Польше увеличится минимальная заработная плата. Правительство окончательно установило ее на уровне 4950 злотых брутто в месяц, а минимальную почасовую ставку – 32,30 злотого брутто. Соответствующее постановление опубликовано в польском "Вестнике законов".

Зарплата в Польше. Фото: из открытых источников

Если пересчитать суммы по курсу около 11,86 грн за 1 злотый, минимальная зарплата составит примерно 58 700 грн брутто в месяц. Минимальная почасовая ставка будет эквивалентна примерно 383 грн брутто за час.

Для сравнения, сейчас минимальная зарплата в Польше составляет 4806 злотых, а минимальная почасовая ставка – 31,40 злотого. Таким образом, с нового года месячная "минималка" увеличится на 144 злотых, или примерно на 1708 грн, а часовая ставка – на 0,90 злотого, то есть примерно на 11 грн.

Размер повышения обсуждался в Совете социального диалога, однако представителям правительства, работодателей и работников не удалось прийти к единому решению. Профсоюзы настаивали, как минимум на 5200 злотых, тогда как работодатели выступали против повышения выше правительственного предложения. В итоге окончательное решение принял Совет министров.

Новая сумма будет действовать с 1 января 2027 года. По оценке польского правительства, повышение минимальной зарплаты затронет около 1,58 млн человек.

При этом указанные суммы являются брутто – до уплаты налогов и обязательных социальных отчислений. Фактическая сумма, которую работник получит на руки, будет ниже.

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