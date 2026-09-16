У Польщі підвищать мінімальну зарплату: скільки це буде у гривнях

З 1 січня 2027 року у Польщі збільшиться мінімальна заробітна плата. Уряд остаточно встановив її на рівні 4950 злотих брутто на місяць, а мінімальну погодинну ставку – 32,30 злотого брутто. Відповідну постанову опубліковано у польському "Віснику законів".

Зарплатня у Польщі. Фото: з відкритих джерел

Якщо перерахувати суми за курсом близько 11,86 грн. за 1 злотий, мінімальна зарплата становитиме приблизно 58 700 грн. брутто на місяць. Мінімальна погодинна ставка буде еквівалентна приблизно 383 грн. брутто за годину.

Для порівняння, нині мінімальна зарплата у Польщі становить 4806 злотих, а мінімальна погодинна ставка – 31,40 злотих. Таким чином, з нового року місячна мінімалка збільшиться на 144 злотих, або приблизно на 1708 грн, а годинна ставка – на 0,90 злотого, тобто приблизно на 11 грн.

Розмір підвищення обговорювався у Раді соціального діалогу, проте представникам уряду, роботодавців та працівників не вдалося дійти єдиного рішення. Профспілки наполягали як мінімум на 5200 злотих, тоді як роботодавці виступали проти підвищення вище урядової пропозиції. У результаті остаточне рішення ухвалила Рада міністрів.

Нова сума діятиме з 1 січня 2027 року. За оцінкою польського уряду, підвищення мінімальної зарплати торкнеться близько 1,58 млн осіб.

При цьому зазначені суми є брутто – до сплати податків та обов'язкових соціальних відрахувань. Фактична сума, яку працівник отримає на руки, буде нижчою.

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