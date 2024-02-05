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В Польше предполагают, что РФ может напасть на нее в случае проигрыша Украины

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью местным СМИ заявил, что после Украины РФ может напасть на Польшу, пишут «Комментарии»

сегодня, 11:49
Автор:
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Ткачик Олеся
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Если Украина проиграет в войне, Россия может напасть на страны НАТО, в частности, Польшу, заявил Владислав Косиняк-Камиш.

В Польше предполагают, что РФ может напасть на нее в случае проигрыша Украины

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"Мы предполагаем любой сценарий, а наиболее серьезно относимся к худшим",
– сказал министр обороны.

Кроме того, он подчеркнул, что ситуация в мире достаточно напряженная.

Это не только Украина, это также районы Красного моря и Тихого океана. Надо быть готовыми к каждому сценарию, поэтому мы проводим аудит, делаем выводы, заполняем пробелы, например, по поводу оружия. Большие закупки очень важны, но для меня не менее важна индивидуальная экипировка бойцов",
— добавил Косиняк Камыш.

Напомним, как писали "Комментарии", жители Румынии и всей Европы должны готовиться к возможной войне с РФ . В частности, существует угроза нападения российской армии на Молдову, считает глава Генерального штаба Вооруженных сил Румынии Георгица Влад. По его словам, РФ спровоцирует эскалацию на Западных Балканах, если победит в Украине.

Вместе с тем в РФ опровергали информацию о том, что собираются нападать на любую из стран НАТО. Хотя страны Альянса в это не верят и проводят крупнейшие военные учения со времен холодной войны. В частности, они учатся отражать вероятные атаки русских военных.

Ранее портал "Комментарии" также сообщал, что руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов заявил, что весной начнется новое контрнаступление ВСУ . Глава ГУР рассказал, что сейчас Украина выжидает, когда полностью иссякнет наступление России, которое началось осенью прошлого года. Буданов также сообщил, что в ходе последнего наступления, которое началось в ноябре 2023 года, РФ добилась незначительных успехов, однако намеченных целей не добилась.




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Источник: https://polityka.se.pl/
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