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В Польше признали: Украина имеет право на разочарование

Будапештский меморандум должен был обеспечить Украину гарантиями безопасности, однако его грубо нарушила Россия, которая начала войну.

4 декабря 2024, 08:55
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Slava Kot

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина имеет право разочароваться из-за того, что сегодня не придерживаются гарантии независимости и неприкосновенности ее границ, содержащихся в Будапештском меморандуме 1994 года.

В Польше признали: Украина имеет право на разочарование

Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото из открытых источников

Радослав Сикорский перед встречей глав МИД стран НАТО в Брюсселе ответил на вопросы, касающиеся альтернатив членству в НАТО. По его словам, Украина, имея горький опыт Будапештского меморандума, не согласится на другие варианты, чем полноправное членство в НАТО.

"Стороной выступала прежде всего Россия, которая получила едва ли не третий в мире ядерный арсенал в обмен на предоставленные Украине гарантии независимости и нерушимости границ. Кроме того, подписантами были США, а также, в определенной степени, Франция, Китай и Великобритания. Да, Украина имеет право на разочарование тем, что сегодня эти гарантии не соблюдаются", – сказал Сикорский.

Будапештский меморандум – это международное соглашение, подписанное в 1994 году между Украиной, Россией, США и Великобританией. Этот документ должен гарантировать безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия, которое она унаследовала после распада Советского Союза.

Согласно меморандуму, подписанты обязались уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Они также обещали воздержаться от применения силы против Украины. Однако его условия были грубо нарушены Россией, которая в 2014 году аннексировала Крымский полуостров и начала войну на Донбассе, а в 2022 году совершила полномасштабное вторжение в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о семи странах, которые против членства Украины в НАТО.

Также "Комментарии" писали о реакции Польши на разрешение США для Украины бить по территории РФ.



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Источник: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/radoslaw-sikorski-komentuje-oswiadczenie-ukrainy-maja-prawo-czuc-sie-rozczarowani/e37lbqw
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