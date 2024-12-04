В Польше признали: Украина имеет право на разочарование

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Slava Kot
Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина имеет право разочароваться из-за того, что сегодня не придерживаются гарантии независимости и неприкосновенности ее границ, содержащихся в Будапештском меморандуме 1994 года.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото из открытых источников
Радослав Сикорский перед встречей глав МИД стран НАТО в Брюсселе ответил на вопросы, касающиеся альтернатив членству в НАТО. По его словам, Украина, имея горький опыт Будапештского меморандума, не согласится на другие варианты, чем полноправное членство в НАТО.
Будапештский меморандум – это международное соглашение, подписанное в 1994 году между Украиной, Россией, США и Великобританией. Этот документ должен гарантировать безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия, которое она унаследовала после распада Советского Союза.
Согласно меморандуму, подписанты обязались уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Они также обещали воздержаться от применения силы против Украины. Однако его условия были грубо нарушены Россией, которая в 2014 году аннексировала Крымский полуостров и начала войну на Донбассе, а в 2022 году совершила полномасштабное вторжение в Украину.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о семи странах, которые против членства Украины в НАТО.
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