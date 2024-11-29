В Польше призвали не давать оружие Украине: какая причина

Вице-спикер Сейма Польши Кшиштоф Босак призвал не предоставлять Украине военную технику бесплатно. По его словам, возможным вариантом стала бы продажа и аренда. Кроме того, Босак считает, что Польша нарушила закон, когда начала передавать военную технику Украине.

Кшиштоф Босак. Фото из открытых источников

Один из лидеров ультраправой партии "Конфедерация" Кшиштоф Босак, известный своими антиукраинскими взглядами, заявил о необходимости отказа Польше посылать оружие Украине. По его словам, польское правительство могло нарушить закон, оказывая Украине военную поддержку.

"По моему мнению, мы вообще не должны давать Украине военную технику. Возможно аренда или продажа. Возможно, нам стоит иметь какой-то вариант обмена. Сейм никогда не принимал ни одного законопроекта, который позволял бы генералу забрать что-то, что принадлежало вооруженным силам, и отдать это другой стране. Напомню, Украина формально не является нашим союзником, мы не урегулировали принципиальные вопросы между собой", – сказал Босак и добавил, что, возможно, "был нарушен закон".

Политик "Конфедерации" утверждает, что польское правительство скрывает большинство информации и нет "никакого отчета о польской помощи", который был бы подан в парламент. Кроме того, Кшиштоф Босак заявил, что Польша была вынуждена покупать некоторую военную технику в Украины.

"Неофициальная информация, которая поступала от военных, заключалась в том, что сначала военные были вынуждены вернуть часть техники в Украину, а впоследствии мы даже закупили ее у Украины, потому что оказалось, что нет запчастей к тому, что осталось в Польше. В Украине техника и танки могут быть источником запчастей к тому, что у нас осталось", — сказал Босак и добавил, что это неофициальная информация ведь "мы живем в стране, где официально никто не скажет правду".

Также, Босак говорит, что поляки находятся в большей дезинформации, чем россияне. По его словам, российское общество верит, что оно живет в сверхдержаве, которая может напасть и победить кого угодно, тогда как польское общество убеждено, что вся "политическая система вводит нас в заблуждение".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кшиштоф Босак не впервые пытается снизить помощь Украине. Ранее он призывал остановить транзит оружия через Польшу.

Также "Комментарии" писали, что Босак выставил Украине счет за помощь от Польши.