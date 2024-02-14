В Польше призвали смягчить заявления Украины о протестах польских фермеров: пригрозили вступлением в ЕС

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Slava Kot
Представитель Польской крестьянской партии Петр Згожельски отреагировал на слова заместителя министра развития экономики Тараса Качки, заявившего, что из-за протестов польских фермеров команда Меклера "начнет убивать украинцев за то, что они украинцы".
Вице-спикер Сейма Польши Петр Згожельски. Фото из открытых источников
Петр Згожельски призвал не оскорблять польских фермеров и заявил, что Польша является самым крупным союзником Украины.
Представитель Польской крестьянской партии пригрозил, что при вступлении Украины в ЕС нужно будет учитывать экономическую и сельскохозяйственную ситуацию Польши, чтобы интеграция Украины в Европейский Союз не "привела к банкротству польских фермеров".
Напомним, что заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка отреагировал на протесты польских фермеров, высыпавших украинское зерно. По словам Качки, вскоре польские фермеры во главе с организатором протестов Рафалом Меклером будут убивать украинцев.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вице-спикер Сейма Польши Петр Згожельски раскритиковал слова Садового об украинском зерне, заявив, что мэр Львова "говорит на бандеровском языке"
Также "Комментарии" писали, что в Польше полиция избила двух граждан Украины.
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