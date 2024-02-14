В Польше призвали смягчить заявления Украины о протестах польских фермеров: пригрозили вступлением в ЕС

Представитель Польской крестьянской партии Петр Згожельски отреагировал на слова заместителя министра развития экономики Тараса Качки, заявившего, что из-за протестов польских фермеров команда Меклера "начнет убивать украинцев за то, что они украинцы".

Вице-спикер Сейма Польши Петр Згожельски. Фото из открытых источников

Петр Згожельски призвал не оскорблять польских фермеров и заявил, что Польша является самым крупным союзником Украины.

"Ему лучше смягчить свои заявления, потому что у Украины не имела, не имеет и не будет иметь такого преданного друга, как Польша. Пожалуйста, не оскорбляйте польских фермеров, господин министр экономики Украины, потому что вы на пути к порче хороших отношений", – заявил Згожельски.

Представитель Польской крестьянской партии пригрозил, что при вступлении Украины в ЕС нужно будет учитывать экономическую и сельскохозяйственную ситуацию Польши, чтобы интеграция Украины в Европейский Союз не "привела к банкротству польских фермеров".

Напомним, что заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка отреагировал на протесты польских фермеров, высыпавших украинское зерно. По словам Качки, вскоре польские фермеры во главе с организатором протестов Рафалом Меклером будут убивать украинцев.

"Единственное, что теперь может спасти – снять все блокады и обеспечить безопасность украинским грузам в Польше. Иначе завтра Меклер и его банда начнут убивать украинцев за то, что они украинцы", — написал Тарас Качка и добавил, что отсутствие реакции со стороны польских властей приведет к более сильной ксенофобии и политическому насилию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вице-спикер Сейма Польши Петр Згожельски раскритиковал слова Садового об украинском зерне, заявив, что мэр Львова "говорит на бандеровском языке"

Также "Комментарии" писали, что в Польше полиция избила двух граждан Украины.