Президент Польши Кароль Навроцкий обнародовал в соцсети X заявление, в котором резко высказался по поводу отношений с Украиной. Польский лидер подчеркнул, что Варшава стремится строить добрососедские связи с партнерами, однако, по его убеждению, последние действия Киева противоречат такому подходу.

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Его комментарии прозвучали на фоне обострения дискуссии между Украиной и Польшей после решения президента Украины Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений сил специальных операций ВСУ название "имени Героев УПА". Ранее Кароль Навроцкий также принял решение лишить украинского президента высшей государственной награды Польши – ордена Белого Орла.

Как пример своей внешней политики, польский президент привел сотрудничество с Соединенными Штатами. По его словам, стратегическое партнерство с Вашингтоном является одним из ключевых элементов безопасности Польши. Навроцкий отметил, что сначала отдельные польские политики критиковали его действия, однако со временем сами начинали поддерживать аналогичный курс.

Проводя параллель с отношениями с Украиной, президент Польши заявил, что его решения продиктованы, прежде всего, государственными интересами.

"Когда я принимаю решения, которые отвечают польским государственным интересам в отношении Украины, которая все чаще переступает границы добрососедских отношений, сценарий повторяется. Скандально пытаются поставить знак равенства между президентом собственного государства и президентом государства, которое чествует геноцидников, убивавших поляков. И снова, через несколько дней (некоторые) политики якобы "созревают" и начинают осознавать свою ошибку", — написал Навроцкий.

Он добавил, что считает такую реакцию подтверждением правильности своей позиции и именно так видит роль главы государства.

"Поэтому я обязан навязывать волю народа тем, кто не чувствует особой ответственности перед поляками и польками. Тем, кто замкнулся в мире политических расчетов, результатов опросов или межпартийных споров, из-за чего потерял связь с общественной реальностью и ожиданиями граждан", — подытожил президент Польши.

Портал "Комментарии" уже писал, что российский президент Владимир Путин может столкнуться с серьезной угрозой для своей власти в ближайшие годы. Такую оценку в колонке Forbes высказал политический обозреватель Мелик Кайлан, который считает, что совокупность военных, экономических и внутриполитических проблем постепенно ослабляет позиции Кремля.