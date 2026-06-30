Президент Польщі Кароль Навроцький оприлюднив у соцмережі X заяву, в якій різко висловився щодо відносин із Україною. Польський лідер наголосив, що Варшава прагне будувати добросусідські зв'язки з партнерами, однак, на його переконання, останні дії Києва суперечать такому підходу.

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Його коментарі пролунали на тлі загострення дискусії між Україною та Польщею після рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ назву "імені Героїв УПА". Раніше Кароль Навроцький також ухвалив рішення позбавити українського президента найвищої державної нагороди Польщі — ордена Білого Орла.

Як приклад своєї зовнішньої політики польський президент навів співпрацю зі Сполученими Штатами. За його словами, стратегічне партнерство з Вашингтоном є одним із ключових елементів безпеки Польщі. Навроцький зазначив, що спочатку окремі польські політики критикували його дії, однак згодом самі починали підтримувати аналогічний курс.

Проводячи паралель із відносинами з Україною, президент Польщі заявив, що його рішення продиктовані насамперед державними інтересами.

"Коли я ухвалюю рішення, які відповідають польським державним інтересам щодо України, яка дедалі частіше переступає межі добросусідських відносин, сценарій повторюється. Скандально намагаються поставити знак рівності між президентом власної держави і президентом держави, яка вшановує геноцидників, які вбивали поляків. І знову, за кілька днів (деякі) політики нібито "дозрівають" і починають усвідомлювати свою помилку", — написав Навроцький.

Він додав, що вважає таку реакцію підтвердженням правильності власної позиції та саме так бачить роль глави держави.

"Тому я маю обов'язок нав'язувати волю народу тим, хто не відчуває особливої відповідальності перед поляками і польками. Тим, хто замкнувся у світі політичних розрахунків, результатів опитувань чи міжпартійних суперечок, через що втратив зв'язок із суспільною реальністю й очікуваннями громадян", — підсумував президент Польщі.

Портал "Коментарі" вже писав, що російський президент Володимир Путін може зіткнутися з серйозною загрозою для своєї влади в найближчі роки. Таку оцінку у колонці для Forbes висловив політичний оглядач Мелік Кайлан, який вважає, що сукупність військових, економічних і внутрішньополітичних проблем поступово послаблює позиції Кремля.