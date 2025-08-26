В Польше продолжают истерить из-за «бандеровских символов»: к чему призывают за их демонстрацию

Рубрики
Кравцев Сергей
Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поддержал инициативу президента Кароля Навроцкого приравнять "символ Бандеры" к нацистским и коммунистическим символам и предложил депортировать за его демонстрацию. Как передает портал "Комментарии", об этом Моравецкий заявил в эфире RMF FM.
Матеуш Моравецкий. Фото: из открытых источников
По его словам, демонстрация "бандеровской символики" – это преступление, "достойное самого сурового осуждения".
Моравецкий отметил, что он искренне верит, что это будет шагом в правильном направлении. Это то, что повысит осознание того, что это вообще означает.
На вопрос, можно ли "бандеризм" приравнять к нацизму и коммунизму, бывший премьер подчеркнул, что Волынская трагедия была "жестоким геноцидом".
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Польши Кароль Навроцкий анонсировал законодательную инициативу, которая предусматривает приравнивание "бандеровского символа" к нацистским. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Wirtualna Polska".
Навроцкий анонсировал собственный законопроект, который будет предусматривать продление процесса предоставления гражданства с трех до десяти лет.
Польский лидер также предлагает включить в законопроект положение, приравнивающее "бандеровский символ" к символам, соответствующим якобы немецкому национал-социализму в уголовном кодексе.