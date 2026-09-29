В Польше прямо назвали Путина преступником: Варшваа шокировала ультиматум к диктатору

В Польше подвергли критике приглашение Владимира Путина на саммит G20 в Майами и подчеркнули, что российский президент должен отвечать за преступления, а не получать приглашения на международные встречи. Об этом заявил министр в канцелярии президента Польши Марцин Пшидач в эфире Radio ZET.

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Саммит G20 запланирован на 14–15 декабря 2026 года в Майами. Хозяином встречи выступит президент США Дональд Трамп. Польша примет участие в саммите как приглашенная страна, а будет представлять ее президент Кароль Навроцкий. Приглашение также получил Владимир Путин.

Пшидач подчеркнул, что само приглашение еще не означает, что российский президент лично прибудет в США. По его словам, окончательный состав участников саммита может измениться. В то же время, польская сторона негативно воспринимает решение пригласить Путина.

"Нам не нравится приглашение Владимира Путина, потому что это преступник, который должен предстать перед судом, а не получать приглашение", — заявил представитель канцелярии польского президента.

Он также отметил, что Польша не определяет состав G20, поскольку Россия является участником этого формата в течение длительного времени. В то же время, если Путин решит приехать в Майами, Варшава планирует обсудить ситуацию с союзниками.

Отдельно Пшидача спросили, возможно ли рукопожатие между Навроцким и Путиным. Представитель польского президента заявил, что в канцелярии постараются не допустить подобной ситуации.

"Любые контакты с Владимиром Путиным связаны с определенным риском, в том числе физическим. Я не представляю здесь никакого взаимодействия с Путиным", — сказал Пшидач.

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