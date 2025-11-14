В Польше прямым текстом заговорили о прекращении евроинтеграции Украины: что произошло

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что без серьезной борьбы с коррупцией, Украина не сможет стать членом Европейского Союза. Об этом он заявил в эфире Polsat News.

Фото: из открытых источников

Политик отвечал на вопрос, может ли коррупционный скандал в стране повлиять на поддержку Украины со стороны Польши.

"Сегодня я встречался с вице-премьер-министром Украины Тарасом Качкой и в очередной раз подчеркнул: самый быстрый путь потерять поддержку Запада — это терпеть коррупцию", — отметил Сикорский.

В то же время, издание Politico сообщает, что ЕС ожидает от Киева четких гарантий прозрачного и целевого использования финансовой помощи. Это связано со схемой хищения около 100 млн долларов в энергетической сфере, разоблаченной украинскими антикоррупционными органами.

Еврокомиссия подчеркнула необходимость пересмотра подходов к финансированию энергетического сектора Украины. В будущем Киев должен гарантировать большую прозрачность и подотчетность в трате средств, отмечают европейские чиновники.

Журналисты отмечают, что скандал разразился в критический момент: в следующем году Украина может столкнуться с бюджетным дефицитом в 41 млрд евро, а страны ЕС еще не согласовали выделение 140 млрд евро из замороженных российских активов.

Расследование сосредоточено на компании "Энергоатом", где семерых чиновников подозревают в манипуляциях с контрактами и получении откатов. Президент Владимир Зеленский пообещал "очистку и перезагрузку" руководства предприятия.

Как уже писали "Комментарии", европейские партнеры ожидают от Украины четких действий и прозрачности в использовании финансовой помощи после выявления масштабной коррупционной схемы в государственной компании "Энергоатом" примерно на $100 млн, сообщает Politico.