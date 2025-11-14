У Польщі прямим текстом заговорили про припинення євроінтеграції України: що сталося

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що без серйозної боротьби з корупцією Україна не зможе стати членом Європейського Союзу. Про це він заявив під час ефіру Polsat News.

Фото: з відкритих джерел

Політик відповідав на запитання, чи може корупційний скандал у країні вплинути на підтримку України з боку Польщі.

"Сьогодні я зустрічався з віцепрем’єр-міністром України Тарасом Качкою і вкотре наголосив: найшвидший шлях втратити підтримку Заходу — це толерувати корупцію", — зазначив Сікорський.

Водночас видання Politico повідомляє, що ЄС очікує від Києва чітких гарантій прозорого та цільового використання фінансової допомоги. Це пов’язано зі схемою розкрадання близько 100 млн доларів у енергетичній сфері, викритою українськими антикорупційними органами.

Єврокомісія вже підкреслила необхідність перегляду підходів до фінансування енергетичного сектору України. У майбутньому Київ має гарантувати більшу прозорість і підзвітність у витрачанні коштів, зазначають європейські чиновники.

Журналісти наголошують, що скандал спалахнув у критичний момент: наступного року Україна може стикнутися з бюджетним дефіцитом у 41 млрд євро, а країни ЄС ще не погодили виділення 140 млрд євро із заморожених російських активів.

Розслідування наразі зосереджене на компанії "Енергоатом", де сімох посадовців підозрюють у маніпуляціях із контрактами та отриманні відкатів. Президент Володимир Зеленський пообіцяв "очищення та перезавантаження" керівництва підприємства.

Як вже писали "Коментарі", європейські партнери очікують від України чітких дій і прозорості у використанні фінансової допомоги після виявлення масштабної корупційної схеми в державній компанії "Енергоатом" на приблизно $100 млн, повідомляє Politico.