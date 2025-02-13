В Польше рассказали, что больше всего напугало в разговоре Трампа с Путиным

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Кравцев Сергей
Информация о разговоре президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным "является сигналом, который может вызвать обеспокоенность". Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью телеканалу "TVN24" заявил министр Польши по делам Европы Адам Шлапка.
Дональд Трамп и Владимир Путин
По его словам, идея того, то они "говорят об искусственном интеллекте и так далее, в то время как мы думаем о кадрах резни в Буче, несколько пугает".
Шлапка считает, что эта информация, "так тревожна, потому что она напоминает концерт держав 19 века".
Однако он подчеркнул, что "тот факт, что мы слышим о тревожном сигнале, должен не пугать нас, а мобилизовать на действия".
Очевидно, что и для Украины, и для США, и, конечно, для Европы, целью является мир. Только мир должен быть в наших интересах, то есть справедливым и прочным, подчеркнул Шлапка. Такие переговоры должны проводиться в соответствии с международным правом совместно Соединенными Штатами и Европой и не исключать Украину.
Политик добавил, что позиция глав МИД стран Веймарского треугольника, а также Италии, Испании и Великобритании уже озвучена: Европа останется единой и поддержит Украину.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп начинает указывать лидерам Европейского Союза, что они должны сделать для обеспечения мира в Украине. Однако его требования заставят блок действовать на пределе своих финансовых и ресурсных возможностей. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".
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