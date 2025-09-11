В Польше рассказали, как атаку РФ на Польшу опишут в учебниках по истории

Спикер президента Польши Рафал Лешкевич назвал вторжение российских дронов актом агрессии Российской Федерации против одной из стран НАТО и заявил, что 10 сентября войдет в историю.

Спикер президента Польши Рафал Лешкевич. Фото: из открытых источников

"Вчерашний день многое изменил, это был первый случай, когда страна НАТО была атакована таким образом, прилетело несколько беспилотников, некоторые из них удалось сбить, в результате атаки был разрушен один жилой дом, а одна семья осталась без крыши над головой", – заявил представитель президента Польши.

При этом Рафал Лешкевич уточнил, если рассматривать то, что произошло с исторической точки зрения, а не только с политической, то нет сомнений, что эта дата будет записана в учебниках истории, как акт агрессии Российской Федерации против одной из стран НАТО, против Польши.

Спикер отметил, что произошедшее будет глубоко проанализировано, и это, безусловно, будет записано в учебниках истории.

Лешкевич также отметил, что впервые в истории Организации Североатлантического договора над территорией одной из стран НАТО был сбит беспилотник, причем голландскими пилотами.

"Это важный сигнал для Путина, ведь он показывает, прежде всего, готовность защищать восточный фланг НАТО. Системы сработали, хотя, конечно, сам факт того, что эти беспилотники так свободно залетели в пределы республики, вызывает беспокойство, и фактически до сих пор мы все еще ищем последние беспилотники" – добавил Рафал Лешкевич.

Читайте также на портале "Комментарии" - Путин отправил послание Украине и Западу: как видит Москва завершение войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – Фридрих Мерц сделал обреченное заявление: что показала атака РФ на Польшу.

Ранее "Комментарии" писали – еще одна победа Путина: Зеленский насторожил заявлением после атаки на Польшу.



