В Польше рассказали, как атаку РФ на Польшу опишут в учебниках по истории

Спикер президента Польши Рафал Лешкевич назвал вторжение российских дронов актом агрессии Российской Федерации против одной из стран НАТО и заявил, что 10 сентября войдет в историю.
Спикер президента Польши Рафал Лешкевич. Фото: из открытых источников
При этом Рафал Лешкевич уточнил, если рассматривать то, что произошло с исторической точки зрения, а не только с политической, то нет сомнений, что эта дата будет записана в учебниках истории, как акт агрессии Российской Федерации против одной из стран НАТО, против Польши.
Спикер отметил, что произошедшее будет глубоко проанализировано, и это, безусловно, будет записано в учебниках истории.
Лешкевич также отметил, что впервые в истории Организации Североатлантического договора над территорией одной из стран НАТО был сбит беспилотник, причем голландскими пилотами.
