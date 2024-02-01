В Польше растет недовольство украинцами: какая причина

Более 20% граждан Польши негативно относятся к приехавшим в их страну украинцам.

В Польше меняется отношение к украинцам. Фото из открытых источников

Согласно исследованию Personnel Service, 22% граждан Польши негативно настроены к украинцам.

Исследование показало, что чаще всего негативно к гражданам Украины относятся поляки от 25 до 34 лет. Граждане Польши, которым за 55 лет, чаще всего положительно настроены к украинцам.

По мнению основателя Personnel Service Кшиштофа Инглота, на рост негативного отношения к украинцам может влиять подорожание жизни и беспокойство поляков по поводу собственного материального положения из-за страха, что украинские работники могут забрать их работу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов заявил, что весной начнется новое контрнаступление ВСУ. Глава ГУР рассказал, что сейчас Украина выжидает, когда полностью иссякнет наступление России, которое началось осенью прошлого года. Буданов также сообщил, что в ходе последнего наступления, которое началось в ноябре 2023 года, РФ добилась незначительных успехов, однако намеченных целей не добилась.

"Комментарии" также писали, что майор ВСУ Максим Жорин считает, что российская армия не планирует останавливаться и дойдет туда, куда сможет физически дойти. Он отметил, что на западные государства они транслируют "готовность Путина к компромиссу и переговорам" тогда, как сам Путин открыто говорит о планах продолжать захват новых территорий. "На самом деле Россия вообще не собирается останавливаться. Российские войска придут ровно туда, куда физически смогут дойти. И эти планы по Украине не ограничиваются", — подчеркнул офицер ВСУ Жорин.





