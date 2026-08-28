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В Польше разнесли заявление Трампа об обещании Путина по НАТО: так же было с Украиной

Глава МИД Польши напомнил, что перед полномасштабным вторжением в Украину Кремль также уверял США в отсутствии планов нападения и призвал союзников ускорить подготовку к обороне.

28 августа 2026, 12:30
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Клименко Елена

Европе и союзникам по НАТО не следует воспринимать заверения Кремля об отсутствии планов агрессии как гарантии безопасности. Россия уже делала подобные заявления в преддверии полномасштабного вторжения в Украину. На это обратил внимание министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

В Польше разнесли заявление Трампа об обещании Путина по НАТО: так же было с Украиной

Фото: из открытых источников

Заявление польского дипломата прозвучало после сообщений о недавней поездке директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. По информации СМИ, при контакте с российской стороной он мог предостеречь Кремль от возможной эскалации против государств НАТО, в частности, стран Балтии.

Сикорский отметил, что российские представители, судя по сообщениям, заверили американскую сторону в отсутствии намерений провоцировать Альянс. Однако глава польского МИД призвал упомянуть события, предшествовавшие вторжению РФ в Украину.

"Судя по всему, агенты Путина заверили директора ЦРУ, что он не будет провоцировать НАТО", — написал Сикорский.

По словам министра, подобные сигналы из Москвы уже звучали в канун 24 февраля 2022 года. Тогда Кремль также отрицал подготовку нападения на Украину, несмотря на масштабное накопление российских войск у ее границ.

"Путин уверял директора ЦРУ президента Байдена, что не будет вторгаться в Украину", — напомнил глава МИД Польши.

По мнению Сикорского, этот опыт должен стать предупреждением западных государств. Вместо того, чтобы полагаться на заявления Москвы, союзникам необходимо ускорять укрепление обороны и готовиться к потенциальным угрозам со стороны России.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что заявления президента США Дональда Трампа о том, что Россия якобы не собирается нападать на страны НАТО, не означают исчезновения соответствующих рисков для Европы. Более того, американский лидер нередко делает категорические прогнозы, которые впоследствии не подтверждаются. Такое мнение высказал политолог Игорь Рейтерович.



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