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У Польщі рознесли заяву Трампа про обіцянку Путіна щодо НАТО: так само було з Україною

Глава МЗС Польщі нагадав, що перед повномасштабним вторгненням в Україну Кремль також запевняв США у відсутності планів нападу, і закликав союзників прискорити підготовку до оборони

28 серпня 2026, 12:30
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Клименко Елена

Європі та союзникам по НАТО не варто сприймати запевнення Кремля про відсутність планів агресії як гарантію безпеки. Росія вже робила подібні заяви напередодні повномасштабного вторгнення в Україну. На це звернув увагу міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

У Польщі рознесли заяву Трампа про обіцянку Путіна щодо НАТО: так само було з Україною

Фото: з відкритих джерел

Заява польського дипломата пролунала після повідомлень про нещодавню поїздку директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви. За інформацією ЗМІ, під час контактів із російською стороною він міг застерегти Кремль від можливої ескалації проти держав НАТО, зокрема країн Балтії.

Сікорський зазначив, що російські представники, судячи з повідомлень, запевнили американську сторону у відсутності намірів провокувати Альянс. Однак глава польського МЗС закликав згадати події, які передували вторгненню РФ в Україну.

"Судячи з усього, агенти Путіна запевнили директора ЦРУ, що він не буде провокувати НАТО", — написав Сікорський.

За словами міністра, подібні сигнали з Москви вже звучали напередодні 24 лютого 2022 року. Тоді Кремль також заперечував підготовку нападу на Україну, попри масштабне накопичення російських військ біля її кордонів.

"Путін запевняв директора ЦРУ президента Байдена, що не буде вторгатися в Україну", — нагадав глава МЗС Польщі. 

На думку Сікорського, цей досвід має стати попередженням для західних держав. Замість того щоб покладатися на заяви Москви, союзникам необхідно прискорювати зміцнення оборони та готуватися до потенційних загроз з боку Росії.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що заяви президента США Дональда Трампа про те, що Росія нібито не збирається нападати на країни НАТО, не означають зникнення відповідних ризиків для Європи. Більше того, американський лідер нерідко робить категоричні прогнози, які згодом не підтверджуються. Таку думку висловив політолог Ігор Рейтерович.



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