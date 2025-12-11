logo

В Польше скандал из-за инсталляции золотого медведя с синим шарфом: увидели "украинские" цвета (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Польше скандал из-за инсталляции золотого медведя с синим шарфом: увидели "украинские" цвета (ФОТО)

В польском Перемышле разразился скандал из-за золотого медведя с синим шарфом. Часть жителей увидела "украинские ассоциации", хотя цвета соответствовали гербу города.

11 декабря 2025, 09:00
Автор:
avatar

Slava Kot

В польском пограничном городе Перемышле разгорелся скандал вокруг рождественской инсталляции. Нового праздничного золотого медведя, установленного в начале декабря, украсили синим шарфом. Это вызвало волну критики среди части местных жителей, увидевших в таком сочетании "украинские мотивы".

В Польше скандал из-за инсталляции золотого медведя с синим шарфом: увидели "украинские" цвета (ФОТО)

В Польше сменили шарф медведя из-за ассоциации с Украиной. Фото: BakunWojciech/facebook

В начале декабря мэр Перемышля Войцех Бакун опубликовал в Facebook фотографию с новой инсталляцией в городе к рождественским праздникам – мишка с синим шарфом.

"В Перемышле нам нравятся мишки, поэтому приветствуем нового члена семьи. Золотой, но скромный", – сообщил мэр.

В Польше скандал из-за инсталляции золотого медведя с синим шарфом: увидели ”украинские” цвета (ФОТО) - фото 2

В Перемышле возмутились установкой медведя с синим шарфом. Фото: BakunWojciech/ facebook

Однако вскоре в соцсети стали появляться отрицательные комментарии. Пользователи жаловались, что город якобы "теряет польский вид и становится украинским", называли установленную инсталляцию "медвежонком из Киева" и заявляли, что игрушка "могла бы быть красивой, но получилось как всегда". Подобные замечания начали появляться и на странице мэра Перемышля Войцеха Бакуна.

В Польше скандал из-за инсталляции золотого медведя с синим шарфом: увидели ”украинские” цвета (ФОТО) - фото 2

В Перемышле сменили шарф медведя. Фото: BakunWojciech/ facebook

Несмотря на то, что медвежонок стоял всего неделю, городские службы решили "изменить его гардероб" и заменили синий шарф красным.

"Маленькая смена гардероба, чтобы неправильные ассоциации не омрачили магию Рождества", – написал мэр в новом сообщении.

В комментариях под его сообщением пользователи указали на "странное мышление", ведь жители Перемышля "не узнали цвета герба собственного города". Сам мэр Войцех Бакун также отметил, что синий шарф на золотом медведе в первую очередь ссылался на цвета герба города.

В Польше скандал из-за инсталляции золотого медведя с синим шарфом: увидели ”украинские” цвета (ФОТО) - фото 2

Герб Перемышля

Перемышль находится менее чем в 15 километрах от украинской границы и имеет глубокую историческую привязку к украинской культуре. Город упоминается в "Повести временных лет" под 981 годом как часть древнерусских земель. В разные периоды им владели украинские, польские и другие государства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше возмутились из-за флагов УПА на польской военной технике, переданной Украине.

Также "Комментарии" писали, что кандидат в президенты Польши вытер ноги и сжег флаг ЕС.



Источник: https://www.facebook.com/share/p/1EkKi3JJCL/
