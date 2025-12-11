В Польше скандал из-за инсталляции золотого медведя с синим шарфом: увидели "украинские" цвета (ФОТО)

В польском пограничном городе Перемышле разгорелся скандал вокруг рождественской инсталляции. Нового праздничного золотого медведя, установленного в начале декабря, украсили синим шарфом. Это вызвало волну критики среди части местных жителей, увидевших в таком сочетании "украинские мотивы".

В начале декабря мэр Перемышля Войцех Бакун опубликовал в Facebook фотографию с новой инсталляцией в городе к рождественским праздникам – мишка с синим шарфом.

"В Перемышле нам нравятся мишки, поэтому приветствуем нового члена семьи. Золотой, но скромный", – сообщил мэр.

Однако вскоре в соцсети стали появляться отрицательные комментарии. Пользователи жаловались, что город якобы "теряет польский вид и становится украинским", называли установленную инсталляцию "медвежонком из Киева" и заявляли, что игрушка "могла бы быть красивой, но получилось как всегда". Подобные замечания начали появляться и на странице мэра Перемышля Войцеха Бакуна.

Несмотря на то, что медвежонок стоял всего неделю, городские службы решили "изменить его гардероб" и заменили синий шарф красным.

"Маленькая смена гардероба, чтобы неправильные ассоциации не омрачили магию Рождества", – написал мэр в новом сообщении.

В комментариях под его сообщением пользователи указали на "странное мышление", ведь жители Перемышля "не узнали цвета герба собственного города". Сам мэр Войцех Бакун также отметил, что синий шарф на золотом медведе в первую очередь ссылался на цвета герба города.

Перемышль находится менее чем в 15 километрах от украинской границы и имеет глубокую историческую привязку к украинской культуре. Город упоминается в "Повести временных лет" под 981 годом как часть древнерусских земель. В разные периоды им владели украинские, польские и другие государства.

