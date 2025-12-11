У Польщі скандал через інсталяцію золотого ведмедя з синім шарфом: побачили "українські" кольори (ФОТО)

У польському прикордонному місті Перемишлі розгорівся скандал довкола різдвяної інсталяції. Нового святкового золотого ведмедя, встановленого на початку грудня, прикрасили синім шарфом. Це викликало хвилю критики серед частини місцевих мешканців, які побачили в такому поєднанні "українські мотиви".

У Польщі змінили шарф ведмедя через асоціації з Україною. Фото: BakunWojciech/facebook

На початку грудня мер Перемишля Войцех Бакун опублікував у Facebook фотографію з новою інсталяцією у місті до різдвяних свят – ведмедик з синім шарфом.

"У Перемишлі нам подобаються ведмедики, тож вітаймо нового члена сім’ї. Золотий, але скромний", – повідомив мер.

У Перемишлі обурилися на інсталяцію ведмедя з синім шарфом. Фото: BakunWojciech/facebook

Однак невдовзі у соцмережі почали з’являтися негативні коментарі. Користувачі скаржилися, що місто нібито "втрачає польський вигляд та стає українським", називали встановлену інсталяцію "ведмедиком з Києва" та заявляли, що іграшка "могла б бути красивою, але вийшло як завжди". Подібні зауваження почали з’являтися і на сторінці мера Перемишля Войцеха Бакуна.

У Перемишлі змінили шарф ведмедя. Фото: BakunWojciech/facebook

Попри те, що ведмедик стояв лише тиждень, міські служби вирішили "змінити його гардероб" та замінили синій шарф на червоний.

"Маленька зміна гардеробу, щоб неправильні асоціації не затьмарили магію Різдва", – написав мер у новому повідомлені.

У коментарях під його дописом користувачі вказали на "дивне мислення", адже жителі Перемишля "не впізнали кольори герба власного міста". Сам мер Войцех Бакун також зазначив, що синій шарф на золотому ведмеді першочергово посилався на кольори герба міста.

Герб Перемишля

Перемишль знаходиться менш ніж за 15 кілометрів від українського кордону й має глибоку історичну прив’язку до української культури. Місто згадується у "Повісті временних літ" під 981 роком як частина давньоруських земель. У різні періоди ним володіли українські, польські та інші держави.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Польщі обурились через прапори УПА на польській військовій техніці, яку передали Україні.

Також "Коментарі" писали, що кандидат у президенти Польщі витер ноги та спалив прапор ЄС.