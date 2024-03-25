В Польше разводят руками: намекнули, что ракеты РФ и дальше будут залетать на их территорию

Пока в Украине продолжается война, инциденты с нарушением российскими ракетами воздушного пространства Польши могут повторяться и в дальнейшем. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал спикер польского Сейма Шимон Головня, сообщает "PAP".

Российская ракета. Фото из открытых источников

"Такие инциденты случались, случаются и, скорее всего, пока будет продолжаться война в Украине, они будут случаться", – отметил Шимон Головня.

Спикер Сейма добавил, что самым главным является то, что "все системы сработали". Он также призвал совершенствовать работу этих систем, "не жалея ни сил, ни денег на то, чтобы вооружиться".

Головня отметил, что действия по сбиванию ракет должны приниматься таким образом, чтобы не навредить гражданскому населению.

"Если сбить такую ракету, ее обломки должны куда-то упасть, это становится неконтролируемым и гораздо более сложным процессом. Я абсолютно убежден, что военные поступили так, как и должны были бы", – добавил он.

Отметим, 24 марта Россия запустила по Украине около 30 ракет, большинство из которых улетали на запад страны. Из-за возможной опасности Польша подняла истребители в воздух и зафиксировала ракету, вошедшую в польское воздушное пространство. Подробно об инциденте с ракетой рассказал глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на специальной пресс-конференции.

"Из-за угрозы в Украине в Польше заработали все системы обороны, мониторинг включал несколько ракет, направлявшихся в сторону Львовской области. Российская ракета вошла в наше воздушное пространство и пробыла в нашей стране 39 секунд. За объектом велось постоянное наблюдение. Сделаны все шаги для информирования самых важных людей в государстве", — заявил Косиняк-Камыш.

Далее министр обороны Польши объяснил, почему, несмотря на то, что ракета находилась в польском воздушном пространстве, она не была сбита.

"Мы постоянно на связи с оперативным командиром, который каждый раз анализирует ситуацию. Он также принял правильное решение в этом вопросе. Если бы был какой-то признак того, что этот объект следует к цели на территории Польши, он был бы сбит", — объяснил Косиняк-Камыш.



