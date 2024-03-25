В Польше разводят руками: намекнули, что ракеты РФ и дальше будут залетать на их территорию

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Кравцев Сергей
Пока в Украине продолжается война, инциденты с нарушением российскими ракетами воздушного пространства Польши могут повторяться и в дальнейшем. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал спикер польского Сейма Шимон Головня, сообщает "PAP".
Российская ракета. Фото из открытых источников
Спикер Сейма добавил, что самым главным является то, что "все системы сработали". Он также призвал совершенствовать работу этих систем, "не жалея ни сил, ни денег на то, чтобы вооружиться".
Головня отметил, что действия по сбиванию ракет должны приниматься таким образом, чтобы не навредить гражданскому населению.
Отметим, 24 марта Россия запустила по Украине около 30 ракет, большинство из которых улетали на запад страны. Из-за возможной опасности Польша подняла истребители в воздух и зафиксировала ракету, вошедшую в польское воздушное пространство. Подробно об инциденте с ракетой рассказал глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на специальной пресс-конференции.
Далее министр обороны Польши объяснил, почему, несмотря на то, что ракета находилась в польском воздушном пространстве, она не была сбита.
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