В Польше резко критикуют президентов Зеленского и Дуду

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда встретились в Луцке, где проводят мероприятия с чествованием памяти жертв Второй мировой войны и 80-й годовщины Волынской трагедии. На эти события резко реагируют поляки и критикуют президентов обеих стран.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда. Фото из открытых источников

На общих фото с Дудой президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter "Память нас объединяет! Вместе мы сильнее!". Подобный текст, но на польском языке изложила Канцелярия польского президента. Однако такое сообщение разозлило поляков.

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Консервативный польский публицист Лукаш Варжеха критикует Дуду за такие слова и называет это "цирком", кроме того, отмечает, что потерял уважение к президенту Польши.

"Власть пытается что-то дать тем, кто требует памяти украинских преступлений против поляков, но чем больше пытается, тем жалче становится, стыдно и презрительно", — пишет Варжеха.

Другие пользователи под сообщением Канцелярия польского президента также критикуют Дуду и обвиняют Украину в геноциде поляков.

"Память не работает? Лицемерный циник! Нет и не будет братства с нацией, которая поклоняется зверям, совершающим зверства над поляками!", — пишет один из пользователей в Польше.

Другая пользовательница добавляет, что "это был украинский геноцид против польского народа".

Среди многочисленных комментариев с критикой также встречаются единичные сообщения о необходимости жить в гармонии и поддерживать обе страны и не использовать историю вражды между Украиной и Польшей.

Напомним, что Волынская трагедия – это этнические чистки враждующих украинского и польского населения на территории Волынской области в 1943-44 годах. Они проводились под руководством УПА, польской Краевой Армии и с участием советских партизан.

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