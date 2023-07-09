В Польше резко критикуют президентов Зеленского и Дуду

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда встретились в Луцке, где проводят мероприятия с чествованием памяти жертв Второй мировой войны и 80-й годовщины Волынской трагедии. На эти события резко реагируют поляки и критикуют президентов обеих стран.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда. Фото из открытых источников
На общих фото с Дудой президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter "Память нас объединяет! Вместе мы сильнее!". Подобный текст, но на польском языке изложила Канцелярия польского президента. Однако такое сообщение разозлило поляков.
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Консервативный польский публицист Лукаш Варжеха критикует Дуду за такие слова и называет это "цирком", кроме того, отмечает, что потерял уважение к президенту Польши.
Другие пользователи под сообщением Канцелярия польского президента также критикуют Дуду и обвиняют Украину в геноциде поляков.
Другая пользовательница добавляет, что "это был украинский геноцид против польского народа".
Среди многочисленных комментариев с критикой также встречаются единичные сообщения о необходимости жить в гармонии и поддерживать обе страны и не использовать историю вражды между Украиной и Польшей.
Напомним, что Волынская трагедия – это этнические чистки враждующих украинского и польского населения на территории Волынской области в 1943-44 годах. Они проводились под руководством УПА, польской Краевой Армии и с участием советских партизан.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что православный священник проклинал президента Украины.
Также "Комментарии" писали об Италии, которая заявила, что имеет общую позицию с Польшей по отношению к Украине.
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