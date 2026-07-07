В Польше резко высказались о встрече Навроцкого с Зеленским: что происходит

Президент Польши Кароль Навроцкий не намерен проводить двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита НАТО. В то же время в Варшаве не исключают, что между лидерами может состояться короткий контакт в кулуарах мероприятия. Об этом сообщил руководитель Бюро международной политики при президенте Польши Марцин Пшидач.

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По его словам, действующая программа польской делегации не предусматривает переговоры с главой украинского государства. В то же время, возможность неформального общения сторон во время саммита полностью не исключается.

"По программе не предусмотрены двусторонние встречи (с Зеленским), но мы не исключаем, что может состояться какой-то контакт. Однако такой встречи в программе нет", – заявил Пшидач.

Представитель польского президента подчеркнул, что Варшава не выступала инициатором проведения отдельных переговоров. По его словам, дальнейшие шаги зависят, прежде всего, от украинской стороны.

Пшидач отметил, что польские власти не видят смысла в организации встречи, если они не будут иметь практического результата и не будут способствовать улучшению двусторонних отношений.

"Диалог важен при условии, если другая сторона готова к конструктивному диалогу, а не только к общей фотографии", – подчеркнул он.

Отдельно чиновник прокомментировал недавние переговоры министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского с главой МИД Украины Андреем Сибигой. По его мнению, этот визит не принес Варшаве конкретных результатов.

"Встреча не дала ни одного положительного результата, кроме одобрительных отзывов за этот визит для Сибиги от международных СМИ", – сказал Пшидач.

Он также убежден, что дипломатические контакты имеют смысл только тогда, когда они завершаются конкретными договоренностями. По словам представителя польского президента, проведение переговоров исключительно ради самого факта встречи не является эффективным подходом.

"Похоже, Польша ничего не получила от этого визита. Поэтому встреча ради встречи не несет никакой ценности. Если Президент Украины хочет поправить отношения с Польшей, он прекрасно знает, что нужно сделать", – добавил Марцин Пшидач.

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