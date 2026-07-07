У Польщі різко висловилися про зустріч Навроцького із Зеленським: що відбувається

Президент Польщі Кароль Навроцький не планує проводити двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським під час саміту НАТО. Водночас у Варшаві не виключають, що між лідерами може відбутися короткий контакт у кулуарах заходу. Про це повідомив керівник Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марцін Пшидач.

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За його словами, чинна програма польської делегації не передбачає окремих переговорів із главою української держави. Водночас можливість неформального спілкування сторін під час саміту повністю не відкидається.

"За програмою не передбачено двосторонніх зустрічей (із Зеленським), але ми не виключаємо, що може відбутися якийсь контакт. Проте такої зустрічі у програмі немає", – заявив Пшидач.

Представник польського президента наголосив, що Варшава наразі не виступала ініціатором проведення окремих переговорів. За його словами, подальші кроки залежать насамперед від української сторони.

Пшидач зазначив, що польська влада не бачить сенсу в організації зустрічі, якщо вона не матиме практичного результату й не сприятиме покращенню двосторонніх відносин.

"Діалог є важливим за умови, якщо інша сторона готова до конструктивного діалогу, а не лише до спільної фотографії", – підкреслив він.

Окремо посадовець прокоментував нещодавні переговори міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського з главою МЗС України Андрієм Сибігою. На його думку, цей візит не приніс Варшаві конкретних результатів.

"Зустріч не дала жодного позитивного результату, крім схвальних відгуків за цей візит для Сибіги від міжнародних ЗМІ", – сказав Пшидач.

Він також висловив переконання, що дипломатичні контакти мають сенс лише тоді, коли вони завершуються конкретними домовленостями. За словами представника польського президента, проведення переговорів виключно заради самого факту зустрічі не є ефективним підходом.

"Здається, Польща нічого не отримала від цього візиту. Тому зустріч заради зустрічі не несе жодної цінності. Якщо Президент України хоче поправити відносини з Польщею, то він прекрасно знає, що потрібно зробити", – додав Марцін Пшидач.

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