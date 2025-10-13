В Польше "российский оппозиционер" из команды Навального оказался агентом ФСБ, который готовил теракт

В Польше на скамье подсудимых оказался Игорь Р. – известный российский "оппозиционный деятель" и бывший соратник Алексея Навального и Михаила Ходорковского. Как сообщают польские следователи, за образом критика Кремля скрывался агентом ФСБ, который не только шпионил в стране, но и готовил теракт.

В Польше задержан агент ФСБ, который выдавал себя за оппозиционера РФ

Национальная прокуратура Польши подала в суд обвинительный акт против Игоря Р. и его супруги Ирины. Оба обвиняются в шпионаже в пользу России. Как сообщают польские медиа, супруги тесно сотрудничали с Федеральной службой безопасности, собирая сведения о деятельности оппонентов российского диктатора Владимира Путина в Польше и на Западе.

По данным следствия, Игорь Р. действовал под видом российского оппозиционера, одновременно передавая ФСБ информацию о политических эмигрантах и активистах. Его супруга, по версии обвинения, занималась шифрованием полученных данных и передачей их в Москву.

Расследование также установило, что в прошлом году Игорь Р. якобы был вовлечен в попытку теракта. Вместе с двумя украинцами и еще одним россиянином он якобы организовал отправку курьерской посылки, содержащей взрывчатку, нитроглицерин и военные детонаторы. Потенциальная бомба была обнаружена в отделении курьерской службы в Лодзи непосредственно перед возможным взрывом.

Подозреваемые были задержаны еще в июле прошлого года. Они находятся под стражей и отрицают свою вину, заявляя, что стали жертвами провокации.

