Польща У Польщі "російський опозиціонер" з команди Навального виявився агентом ФСБ, який готував теракт
У Польщі "російський опозиціонер" з команди Навального виявився агентом ФСБ, який готував теракт

Польська прокуратура висунула звинувачення “російському опозиціонеру” Ігорю Р., який виявився агентом ФСБ. Його підозрюють у шпигунстві та спробі теракту.

13 жовтня 2025, 13:50
Автор:
Slava Kot

У Польщі на лаві підсудних опинився Ігор Р. — відомий російський “опозиційний діяч” і колишній соратник Олексія Навального та Михайла Ходорковського. Як повідомляють польські слідчі, за образом критика Кремля ховався агент ФСБ, який не лише шпигував в країні, а й готував теракт.

У Польщі "російський опозиціонер" з команди Навального виявився агентом ФСБ, який готував теракт

У Польщі затримали агента ФСБ, який видавав себе за опозиціонера РФ

Національна прокуратура Польщі подала до суду обвинувальний акт проти Ігоря Р. та його дружини Ірини. Обох звинувачують у шпигунстві на користь Росії. Як повідомляють польські медіа, подружжя тісно співпрацювало з Федеральною службою безпеки, збираючи відомості про діяльність опонентів російського диктатора Володимира Путіна в Польщі та на Заході.

За даними слідства, Ігор Р. діяв під виглядом російського опозиціонера, водночас передаючи ФСБ інформацію про політичних емігрантів і активістів. Його дружина, за версією обвинувачення, займалася шифруванням отриманих даних і передачею їх до Москви.

Розслідування також встановило, що минулого року Ігор Р. нібито був залучений до спроби теракту. Разом із двома українцями та ще одним росіянином він начебто організував відправку кур’єрської посилки, що містила вибухівку, нітрогліцерин і військові детонатори. Потенційна бомба була виявлена у відділенні кур’єрської служби в Лодзі, безпосередньо перед можливим вибухом.

Підозрюваних затримали ще в липні минулого року. Вони перебувають під вартою та заперечують свою провину, заявляючи, що стали жертвами провокації. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що російський опозиціонер назвав єдиний шлях закінчення війни.

Також "Коментарі" писали, що звільнений російський опозиціонер виступив проти допомоги ЗСУ.



Джерело: https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-szpiegowal-dla-rosjan-i-planowal-zamach-w-polsce-opozycjonis,nId,8030694
