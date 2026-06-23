Польская сторона получила орден Белого орла, который направил президент Украины Владимир Зеленский через сервис "Новая почта". Об этом сообщил спикер президента Польши Рафал Лескевич, которого цитирует Polsat News.

Фото: из открытых источников

По его словам, награду решили передать на ответственное хранение в Канцелярию президента, где она будет содержаться как высшее государственное отличие Польши. При этом говорится, что орден больше не планируют вручать другим лицам. Отдельно подчеркивается, что срок действия соответствующего сертификата истек, потому и сам орден, и документ передан на хранение.

Лескевич также заявил, что перед принятием окончательного решения об отмене награждения президент Польши Кароль Навроцкий якобы готов к диалогу с украинской стороной. В то же время он утверждает, что коммуникация не состоялась из-за позиции Киева.

"Украинская сторона действительно дважды пыталась связаться с Офисом Президента. Сначала была попытка договориться о телефонном разговоре. Это была украинская инициатива. В конце концов телефонный разговор не состоялся, потому что президент Зеленский не хотел разговаривать с президентом Каролем Навроцким, хотя его чиновники готовили телефонный разговор", — заявил спикер.

Также он добавил, что пока ему неизвестно, примет ли участие президент Украины в предстоящей конференции по вопросам восстановления Украины, которая должна состояться в Гданьске. В то же время, подтверждается, что президента Польши Кароля Навроцкого на это мероприятие не приглашали.

Одно можно сказать точно. Президент Кароль Навроцкий не получал приглашения ни от Дональда Туска, ни от Владимира Зеленского, поэтому ни президент, ни кто-либо из чиновников из офиса главы государства на этой конференции не будет", — отметил Лескевич.

Ранее портал "Комментарии" уже писал, что российское оборонное предприятие "Воронежский завод полупроводниковых приборов", расположенное в Воронеже, могло потерпеть удар с использованием новейших крылатых ракет ERAM, дальность которых превышает 900 километров.