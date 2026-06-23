У Польщі зробили гучну заяву про долю Ордену, повернутого Зеленським Новою поштою: деталі

Польська сторона отримала орден Білого орла, який президент України Володимир Зеленський надіслав через сервіс "Нова пошта". Про це повідомив речник президента Польщі Рафал Лескевич, якого цитує Polsat News.

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За його словами, нагороду вирішили передати на відповідальне зберігання в Канцелярію президента, де вона буде утримуватися як найвища державна відзнака Польщі. При цьому зазначається, що орден більше не планують вручати іншим особам. Окремо підкреслюється, що строк дії відповідного сертифіката завершився, тому і сам орден, і документ передано на зберігання.

Лескевич також заявив, що перед ухваленням остаточного рішення щодо скасування нагородження президент Польщі Кароль Навроцький нібито був готовий до діалогу з українською стороною. Водночас він стверджує, що комунікація не відбулася через позицію Києва.

"Українська сторона справді двічі намагалася зв’язатися з Офісом Президента. Спочатку була спроба домовитися про телефонну розмову. Це була українська ініціатива. Зрештою, телефонна розмова не відбулася, бо президент Зеленський не хотів розмовляти з президентом Каролем Навроцьким, хоча його посадовці готували телефонну розмову", — заявив речник.

Також він додав, що наразі йому невідомо, чи братиме участь президент України у майбутній конференції з питань відновлення України, яка має відбутися в Гданську. Водночас підтверджується, що президента Польщі Кароля Навроцького на цей захід не запрошували.

"Одне можна сказати точно. Президент Кароль Навроцький не отримував запрошення ні від Дональда Туска, ні від Володимира Зеленського, тому ні президент, ні будь-хто з посадовців з офісу глави держави на цій конференції не буде", — зазначив Лескевич.

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